Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz: "No queremos irnos de aquí"

Cádiz/La Junta de Andalucía confirmó este lunes que la Audiencia Provincial de Cádiz será también trasladada a la futura Ciudad de la Justicia que el Gobierno andaluz lleva años prometiendo en la capital gaditana y que parece haber dado un paso clave para desbloquear la operación de manera definitiva después de muchos vaivenes y cambios de decisión y de escenario a lo largo de las últimas dos décadas.

Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz, nunca ha ocultado su disconformidad con este traslado. Ahora que la Ciudad de la Justicia cuenta con una propuesta privada para sus construcción, el magistrado, una vez más, se ratifica en su postura: "Nosotros siempre hemos estado en contra de perder un edificio simbólico que está en el centro de la ciudad, una ciudad a la que además le hace falta tener un edificio administrativo importante en una ubicación tan magnífica como es ésta", insiste.

"Por supuesto, iremos donde nos digan, nosotros no tenemos ni opinión, es una decisión de la administración", comenta el también presidente de la Sección Primera con cierta resignación.

Manuel Estrella valora, no obstante, que el proyecto que se dio a conocer este lunes "tiene una pinta extraordinaria". Cuestionado por el emplazamiento, el magistrado asegura que "la ubicación en el barrio de Loreto no es un problema, la cuestión es que nosotros no queremos irnos de aquí".

A modo de conclusión, el presidente de la Audincia Provincial manifiesta: "No nos queda otra, nos iremos, pero no voluntariamente, preferimos la ubicación actual por muchas razones".