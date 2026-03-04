El Cádiz imparte lecciones sobre la industria del fútbol en una plataforma digital a través de Nomadar

El Cádiz CF imparte lecciones gracias al lanzamiento de Our XI, una plataforma digital educativa en el que ofrece formación sobre la industria del fútbol a través de su empresa tecnológica Nomadar. Según informan desde la compañía, esta plataforma ofrece una perspectiva práctica y real sobre cómo operan los clubes profesionales entre bastidores, abarcando áreas como el marketing, la comunicación, las operaciones comerciales, los análisis de datos, la inteligencia artificial, los modelos digitales emergentes en el deporte o la diversificación con nuevos negocios.

Our XI se promociona en su página web como "una membresía práctica con profesionales del Cádiz C.F. y expertos invitados" para aportar contenido mensual, masterclasses y comunidad privada con el que poder introducirse en la industria del fútbol, con una formación 100% online. Una puerta de entrada, en definitiva, en un sector en el que, según expresan en un video promocional de esta formación, los contactos son básicos en un universo cerrado de difícil acceso.

Sin embargo, la industria relacionada con el balompié, defienden, se encuentran en un momento dinámico con un negocio que alcanza los 59.000 millones de dólares a nivel global, con una tendencia al alza de más del 4% anual y que es el origen de más de 350.000 empleos solo en España.

"Una formación experiencial" para capacitarse dentro de los diferentes departamentos y la incorporación a la comunidad de un club de fútbol como el Cádiz es el argumento que utiliza Dani Aragón, responsable de Innovación y Nuevos Negocios del Cádiz C.F. para promocionar Our XI a nivel global a través de Nomadar, la empresa tecnológica creada en Estados Unidos, y bajo el aval académico de la San Ignacio University de Miami.

Entre los argumentos para promocionar esta formación desgrana el "acceso a profesionales del Cádiz y de otros clubes para obtener respuestas reales y claras", la inclusión en una "comunidad única en el mundo" o la posibilidad de conocer el trabajo realizado hasta convertirse en el equipo "con mayor crecimiento digital" en su categoría y el tercero si incluyen los equipos de primera división, con más de 16 millones de seguidores en redes sociales.

Esta comunidad creada por el Cádiz C.F. a través de Nomadar se inserta en el sector educativo del proyecto que desarrolla dentro del Programa de Entrenamiento de Alto Rendimiento (HPT) y que está comercializando a nivel internacional desde su sede en Estados Unidos y con el que ha llegado a diversos países latinoamericanos como Bolivia o México a través de acuerdos de colaboración.

En su fase inicial, Our XI se lanzará en todo el mercado hispanohablante, incluyendo España, Latinoamérica y la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, para responder a la creciente demanda de formación especializada en la industria del deporte y el ecosistema del fútbol profesional.

Según informa la compañía, este lanzamiento marca un paso más en la estrategia de digitalización de Nomadar en todas sus líneas de negocio, integrando estructuralmente el sector educativo en su programa HPT. En enero, la compañía anunció la expansión internacional de su programa HPT mediante el desarrollo conjunto de una plataforma digital diseñada para impulsar la entrada en el mercado indio, reforzando un modelo híbrido que combina educación, tecnología y desarrollo deportivo en nuevas geografías estratégicas.

Nomadar, que cotiza en el Nasdaq bajo la firma NOMA, es una empresa estadounidense que opera en la intersección del deporte, la tecnología, el turismo y la salud creada por Rafael Contreras, vicepresidente del club de fútbol gaditano.

La misión de la empresa es crear plataformas sostenibles impulsadas por la tecnología que mejoren la conexión entre el deporte, la comunidad y la salud. La compañía también está impulsando el proyecto inmobiliario Sportech City, un centro de eventos multiusos en el sur de Europa, diseñado para albergar eventos deportivos, culturales y corporativos internacionales.