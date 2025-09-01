Cádiz despide agosto promocionándose como destino turístico en el Museumsuferfest de Alemania

La provincia de Cádiz ha despedido el mes de agosto promocionándose como destino turístico en el Museumsuferfest de Frankfurt, en Alemania, en una acción impulsada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz con el objetivo de impulsar el turismo alemán, el más importante a nivel internacional para la provincia de Cádiz tal y como confirman los datos de llegada de turistas año tras año. A lo largo de 2024, por ejemplo, pernoctaron en alojamientos turísticos de la provincia de Cádiz más de 250.000 turistas procedentes del país germano.

El Museumsuferfest de Frankfurt es una de las fiestas culturales al aire libre más grandes de toda Europa y cuenta con una afluencia estimada de más de un millón de visitantes. En la ribera del río Meno se combinan en un mismo espacio y durante tres días arte, cultura, música y gastronomía.

Aprovechando la ocasión, y al igual que hiciera el pasado año, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha acudido con una delegación técnica para promocionar el destino provincia de Cádiz en un estand compartido con las instituciones de promoción turística de la provincia de Sevilla (Prodetur) y la provincia de Huelva (Agencia Destino Huelva). Así, ha aportado al programa un espectáculo flamenco con dos actuaciones diarias con una compañía flamenca, guitarrista, percusionista y una cantaora, todos de la provincia de Cádiz.

Numeroso público en la cita celebrada en Alemania / D.C.

Los espectáculos han tenido una gran acogida y la delegación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha atendido a numerosos visitantes del Museumsuferfest que se han mostrado interesados en el destino provincia de Cádiz.

Igualmente, la delegación técnica ha mantenido un encuentro con Setareh Zaid-Fard, gerente de cuentas clave de Derpart, cadena de agencias de viaje perteneciente al grupo DER Touristik y que opera a nivel internacional a través de la asociación Radius Travel. Esta cadena está barajando la provincia de Cádiz como emplazamiento para su evento anual en el que reúne a unos 150 agentes turísticos. Para incidir en esa idea y trabajar sobre ella se ha mantenido el encuentro.

Además de los espectáculos que se brindan en escenarios instalados con motivo del Museumsuferfest –como ha ocurrido con los espectáculos flamencos impulsados por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz-, el visitante puede acceder a todos los museos de la ciudad de Frankfurt durante los tres días que dura el evento. Este festival recibe a todo tipo de público no sólo de Frankfurt, sino de otras partes de Alemania que acuden allí atraídos por esta gran fiesta al aire libre, lo que lo convierte en una oportunidad para el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz de seguir captando al público alemán para que elija la provincia de Cádiz como destino de sus vacaciones.