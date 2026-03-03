La Cabalgata de Sanlúcar acierta en su regreso al tradicional Sábado de Carnaval

La vuelta de la cabalgata del Carnaval de Sanlúcar a la jornada del sábado se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta edición, cumpliendo con una demanda histórica de colectivos y aficionados. La medida, destacada por el delegado municipal de Fiestas, Narciso Vital, buscaba potenciar la celebración y dar respuesta a un compromiso adquirido por la alcaldesa Carmen Álvarez y el Gobierno local con el mundo del Carnaval.

El desfile recorrió las calles de la ciudad desde la Plaza de los Mayores —conocida como la explanada del mercadillo de los miércoles— hasta la carpa instalada en el paseo de La Calzada de la Duquesa Isabel, congregando a un numeroso público que disfrutó de disfraces espectaculares, música y la participación de numerosos grupos y personas inscritas de forma individual.

Vital resaltó “la alegría, el buen humor, la elegancia y la responsabilidad” de los participantes, destacando la ausencia de comportamientos inapropiados que en años anteriores habían empañado la imagen de la cabalgata. Al término del recorrido, el delegado entregó los premios del Concurso de Disfraces ‘Antonio Ramos’ de la Gran Cabalgata de la Fantasía. En categoría individual, los ganadores fueron ‘Cazando al Gran Pitijopo’, ‘Arte Ecuestre’ y ‘Cazador de Safari’. Entre los grupos, los premios recayeron en Aztecas, Guacamayos y Pétalos del Carnaval.

En nombre del Ayuntamiento, Vital agradeció tanto a los participantes como al personal municipal y empresas colaboradoras, entre ellos los técnicos y operarios de la Delegación de Fiestas, la plantilla de Emulisan, la Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil, que garantizaron el buen desarrollo del evento.

El delegado también destacó el éxito de otras actividades de esta edición, como el pregón de Antonio Álvarez ‘El Bizcocho’, el Carnaval de Cantera, la Fiesta Infantil, la Noche Carnavalera y el Carnaval con Acento Sanluqueño, todas celebradas en la carpa de La Calzada.

Con el cierre de los días grandes del Carnaval, la programación oficial continuará con dos citas: el Carnaval con los Mayores, el sábado 7 de marzo desde las 12:00 horas en el Centro de Día de El Palmar, y el VI Ajito y XXI Menudá Carnavalesca, el domingo 8 desde las 13:00 horas en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’.

Vital aseguró que el Gobierno local continuará trabajando de la mano de los colectivos y aficionados para que el Carnaval “siga creciendo en Sanlúcar” y mantenga su proyección cultural y social en la ciudad.