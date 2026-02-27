‘El Bizcocho’ desata la euforia y abarrota La Calzada en el arranque del Carnaval de Sanlúcar 2026

El Carnaval de Sanlúcar arrancó anoche con un pregón multitudinario que ya forma parte de la historia reciente de la fiesta. El encargado de dar el pistoletazo de salida fue Antonio Álvarez ‘El Bizcocho’, que conquistó al público desde el primer minuto acompañado por su chirigota ‘Ssshhhh’, flamante Primer Premio del COAC 2026.

El paseo de La Calzada de la Duquesa Isabel se quedó pequeño para acoger a los cientos de sanluqueños y visitantes que no quisieron perderse el arranque oficial de las fiestas. La carpa instalada para la ocasión se llenó por completo y, ante la masiva afluencia, numerosos aficionados siguieron el acto desde el exterior a través de una pantalla habilitada en la entrada del recinto.

El comunicador carnavalesco Manolo Casal ejerció de maestro de ceremonias en un acto que comenzó con la tradicional imposición de bandas a las diosas y dioses del Carnaval por parte de la alcaldesa, Carmen Álvarez. En la categoría de adultos fueron distinguidos Raúl Anillo Pacheco, Esteban Galina Vázquez, David Robles Domínguez y Yanira Román Cáceres; mientras que en infantiles recibieron sus bandas Celeste María Núñez Becerra, Lorenzo Cruces González y Lola Román Cáceres. En representación de todos ellos intervino, visiblemente emocionado, Esteban Galina.

Tampoco faltó a la cita el presidente de la Comisión Sanluqueña del Carnaval (Cosac), Luis Rodríguez, arropando así uno de los momentos más esperados del calendario festivo local.

Un pregón con sello gaditano

Ya en su pregón, Antonio Álvarez ‘El Bizcocho’ desplegó el ingenio y la frescura que lo han convertido en una de las voces más reconocidas del Carnaval gaditano. Arropado por su chirigota ‘Ssshhhh’, Primer Premio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas celebrado en el Gran Teatro Falla, el pregonero alternó coplas y humor, provocando carcajadas y prolongados aplausos.

El acto contó además con la colaboración de amigos y carnavaleros sanluqueños como Rafael Rodríguez ‘Pay’, Álvaro Ballén y Juan del Ojo, pregonero de la pasada edición, quienes aportaron cercanía y complicidad a una noche que desprendió emoción y orgullo carnavalero.

Como colofón, la alcaldesa hizo entrega a ‘El Bizcocho’ de una placa de reconocimiento municipal en agradecimiento por un pregón que dejó “muy buen sabor de boca” entre los asistentes.

Programación para todos los públicos

Tras este brillante arranque, la programación continúa este viernes con la fiesta infantil, a partir de las 17:00 horas en la carpa, y la Noche Carnavalera desde las 20:00, con actuaciones de comparsas, chirigotas y romanceros.

Como principal novedad de esta edición, la Cabalgata de la Fantasía se celebrará el sábado 28 de febrero a las 15:00 horas, recuperando esta jornada tras la demanda de colectivos y aficionados. Partirá desde la Plaza de los Mayores —explanada del mercadillo de los miércoles— con un total de ocho carrozas y recorrerá buena parte del centro urbano hasta desembocar en La Calzada. Durante el desfile se fallará el Concurso de Disfraces ‘Antonio Ramos’, con tres premios por categoría (individual y grupos). Esa misma noche, a partir de las 22:00 horas, tendrá lugar la Fiesta Joven amenizada por un DJ.

El domingo 1 de marzo será el turno del Carnaval con Acento Sanluqueño desde las 13:00 horas, con protagonismo para las agrupaciones locales.

La programación se prolongará la próxima semana con el Carnaval con los Mayores, el sábado 7 de marzo en el Centro de Día de El Palmar, y culminará el domingo 8 con el VI Ajito y la XXI Menudá Carnavalesca en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’.

Con esta amplia y variada agenda, el equipo de Gobierno reafirma su apuesta por potenciar la fiesta, fortalecer la cantera y ampliar la participación de agrupaciones. La alcaldesa ha querido agradecer expresamente la labor del delegado de Fiestas, Narciso Vital, y del personal municipal implicado en la organización de un Carnaval que ya late con fuerza en las calles de Sanlúcar.