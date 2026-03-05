El buque 'Castilla' de la Armada partipa en un ejercicio OTAN con Francia y Alemania en el mar del Norte

Unidades navales de España, Alemania y Francia han desarrollado el ejercicio ‘Dynamic Guard’, una actividad avanzada centrada en la defensa y la disuasión en el ámbito de la guerra electrónica (EW) en aguas del mar del Norte, en Noruega. El principal objetivo ha sido reforzar la capacidad de las fuerzas aliadas para operar en un entorno electromagnético disputado, garantizando así la superioridad en este espectro como elemento esencial de la seguridad marítima y la estabilidad regional.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, el ejercicio ha estado liderado por el Buque de Asalto Anfibio (BAA) Castilla, con base en Rota. A bordo se embarcó un sistema TRACSVAN -que desempeña un papel esencial como plataforma avanzada de transmisión y gestión de señales radioeléctricas y electrónicas-, lo que ha permitido la generación, análisis y control del entorno electromagnético en tiempo real. Esa capacidad es clave para la creación de una burbuja de protección electrónica en torno a la agrupación naval, que garantiza la continuidad de mando y control en un escenario sometido a interferencias deliberadas y amenazas simuladas de ataque electrónico.

Asimismo, la protección del Castilla se ha reforzado con un dispositivo multinacional conformado por los buques actualmente integrados en el Grupo Naval Permanente nº1 de la OTAN (SNMG1): la fragata española Almirante Juan de Borbón, la fragata alemana Sachsen y la fragata francesa Commandant Blaison. Estas unidades han integrado sus sistemas de combate para desarrollar un esquema de defensa aérea y electrónica, combinando capacidades de detección temprana, guerra electrónica defensiva y respuesta cinética simulada frente a amenazas aéreas de misil.

Además, se ha evaluado la resiliencia de los sistemas de detección, clasificación y neutralización de la agrupación naval frente a perfiles de amenaza realistas, así como la coordinación entre defensa electrónica y defensa antiaérea convencional.

Durante las distintas fases del ‘Dynamic Guard’ se han practicado procedimientos de emisión controlada (EMCON), contramedidas electrónicas (ECM) y medidas de apoyo electrónico (ESM) en un entorno táctico complejo caracterizado por la saturación electromagnética. Este ejercicio ha demostrado que la capacidad aliada de proteger las propias emisiones, degradar las ajenas y garantizar la continuidad operativa es de gran importancia para mantener la capacidad de disuasión.