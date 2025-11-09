Bruno García sobre el Congreso del PP de Andalucía: "El proyecto de Juanma Moreno es el camino que necesita Cádiz"

“Un gran proyecto, que es reflejo de la realidad de Andalucía, para seguir transformando nuestra tierra y un gran equipo” ha señalado el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, a modo de balance del 17 Congreso del PP andaluz celebrado este fin de semana en Sevilla . El presidente provincial del PP de Cádiz ha valorado positivamente encuentro del que “sale reforzado el liderazgo y el modelo de la via andaluza de la moderación, cercanía y soluciones que representa Juanma Moreno. Un liderazgo sereno frente al populismo y anteponiendo siempre a los andaluces y sus preocupaciones ante cualquier otro interés”, ha afirmado.

Así, en nombre de todo el PP de Cádiz ha felicitado a Juanma Moreno por su reelección como presidente del partido “y especialmente por haber sabido conformar un gran proyecto en el que se sienten identificados muchos gaditanos y andaluces”. El presidente provincial afirma que “el proyecto de Juanma Moreno es el camino que necesita Cádiz para seguir transformándose”.

Igualmente, ha destacado el nombramiento de Nacho Romani que ha sido ratificado como vicesecretario de Organización del PP de Andalucía y ocupara también a partir de ahora el cago de coordinador regional del PP. “Hace unos meses, cuando se incorporó como vicesecretario de Organización regional, estábamos convencidos de que con su quehacer sumaría para reforzar aún más al PP andaluz. Hoy se confirma y se reconoce su talante, su experiencia y el buen trabajo que hecho en este periodo y es una garantía ante la nueva etapa y retos que afrontamos, En el PP de Cádiz nos sentimos orgullosos de su nombramiento como número tres del PP de Andalucía, de su compromiso con el partido y de que lleve siempre por bandera a nuestra provincia”.

Bruno García ha mostrado también su satisfacción por el peso que tiene provincia de Cádiz en la dirección regional del partido en donde, junto a Romaní como coordinador, forman parte del nuevo comité que sale del 17 Congreso del PP de Andalucía Antonio Sanz al frente del Comité Electoral, como vicesecretarias Ana Mestre y Auxi Izquierdo y como vocal a Teófila Martínez y Bruno García, Como vocales de la Junta directiva autonómica forman parte la secretaria general y presidenta de Diputación, Almudena Martínez, la presidenta del PP de Jerez y alcaldesa, Mº José García Pelayo, y el presidente local de Algeciras y alcalde, José Ignacio Landaluce.