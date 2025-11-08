Todos los nuevos cargos del PP andaluz
17 Congreso del PP Andaluz
Juanma Moreno anuncia los nuevos nombres que lo acompañarán en la cúpula del partido los próximos cuatro años
Ignacio Romaní asciende hasta la coordinación general, un cargo que llevaba cuatro años vacante
Miembros del Comité Ejecutivo Autonómico
● Secretario General: Antonio Repullo
● Coordinador General y Responsable Organización: Ignacio Romaní
● Vicesecretarios:
○ Política Municipal: Ana Mestre
○ Análisis Electoral: Jacobo Florido
○ Movilización: Alejandro Romero
○ Coordinación con el Gobierno: Ramón Fernández-Pacheco
○ Economía y Hacienda: Pablo Venzal
○ Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez
○ Salud e Igualdad: Beatriz Jurado
○ Infraestructuras: Inmaculada Hernández
○ Vivienda: Manuel Francisco García
○ Turismo, Cultura y Deporte: Auxiliadora Izquierdo
○ Industria y Energía: Natalia Márquez
○ Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda
○ Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata
○ Coordinación Institucional: Pamela Hoyos
○ Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez
Tesorero: Nacho Díez
Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz
Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atienza
Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez
Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano
Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat
Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José Maria Bellido
Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano
Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España
Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra
Presidente de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García
VOCALES (ANUNCIADOS POR LA MESA DEL CONGRESO)
Antonio Repullo
Javier Arenas
Javier A. García
Elías Bendodo
Juan Bravo
Erick Domínguez
Carolina España
Bruno García
Manuel Andrés González
Antonio Hernández Mancha
Loles López
Toni Martín
Teófila Martínez
Adolfo Molina
Juanma Muñoz Patricia Navarro
Gabino Puche
Francis Rodríguez
Ignacio Romaní
Ricardo Sánchez
Antonio Sanz
Juan Ignacio Zoido
María del Mar Vázquez
Marifrán Carazo
Carmen Crespo
VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA AUTONÓMICA
Francisco de la Torre
Salvador Fuentes
María José García Pelayo
José Ignacio Landaluce
Almudena Martínez del Junco
Pilar Miranda
Francisco Salado
José Luis Sanz
María del Mar Vázquez
Mª Ángeles Muñoz
