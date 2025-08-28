Los bomberos rescatan a dos matrimonios por el incendio de una vivienda en Villamartín

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en el parque de Villamartín han rescatado a dos matrimonios, uno de ellos de edad avanzada, de un incendio en una vivienda del citado municipio.

El suceso tuvo lugar sobre las 3.40 horas de la madrugada del jueves en un domicilio en la calle Travesía Sarracín de Villamartín, como ha indicado el Consorcio en un comunicado.

El incendio se originó en la puerta de entrada de la vivienda y las llamas afectaron al pasillo, además de a la puerta del domicilio de otro piso y el rellano. La casa en la que empezó el incendio y el hueco de las escaleras del edificio resultaron afectados por humo y hollín.

En el operativo, los bomberos rescataron a un matrimonio de edad avanza del piso donde se originó el fuego y a otra pareja de otro piso, usando para ello máscaras de rescate para evitar el humo. Todos ellos fueron atendidos por los servicios sanitarios. Se encontraban en aparente buen estado de salud.

El trabajo de los bomberos, una vez sofocadas las llamas con unos 500 litros de agua, consistió en la ventilación de la vivienda y el hueco de las escaleras.