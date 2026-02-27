Blanca Flores se reúne con alcaldes de Cádiz para abordar las ayudas del Gobierno tras los temporales

Blanca Flores en la reunión con los alcaldes de la provincia de Cádiz.

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido este viernes una reunión con alcaldes y alcaldesas de la provincia para explicarles la forma de solicitud de las ayudas activadas por el Ejecutivo central para afrontar los daños en los distintos municipios tras los temporales.

En este encuentro, la subdelegada les ha transmitido que el Gobierno "se compromete a atender las necesidades de las personas, los ayuntamientos, el primer sector y todos aquellos que hayan sufrido pérdidas en el tren de borrascas acontecido".

Específicamente se han tratado las relativas a las ayudas personales y las ayudas dirigidas a los ayuntamientos, un paquete de medidas que se activan desde el Gobierno dentro de su compromiso con la reconstrucción como lo estuvo durante la emergencia, ha indicado Subdelegación en una nota.

El Gobierno de España ha puesto en marcha un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales para atender los daños ocasionados por las intensas borrascas que han afectado a numerosos municipios de la provincia de Cádiz durante los últimos meses.

Estas medidas se enmarcan en varios decretos ley aprobados en febrero de 2026 y buscan responder a los efectos de lluvias torrenciales, inundaciones, vientos fuertes y temporales marítimos registrados en toda Andalucía, especialmente en las zonas declaradas como afectadas por emergencias de protección civil.

El Consejo de ministros ha aprobó el pasado un decreto ley que eleva a más de 7.000 millones de euros el importe total destinado a paliar pérdidas provocadas por los episodios meteorológicos extremos, beneficiando también a los municipios gaditanos integrados en las zonas afectadas.

Las medidas incluyen indemnizaciones cuadruplicadas respecto a las cuantías ordinarias y exentas de tributación, ayudas para los desalojados debido a inundaciones o daños estructurales, con 150 euros por persona y día, la compensaciones específicas para los sectores comercial, agrícola y pesquero, especialmente relevantes en la provincia de Cádiz, muy afectada por temporales marítimos y lluvias intensas.

De esta manera, se ha desplegado un plan extraordinario dotado con 2.874,1 millones de euros destinado a las comunidades autónomas más afectadas, entre ellas Andalucía, donde se sitúa Cádiz.

El plan contempla 2.174 millones de euros en ayudas directas por pérdidas de renta para agricultores, ganaderos y acuicultores, la reparación de caminos rurales, infraestructuras agrarias y regadíos dañados, con una inversión de 600 millones, y una línea de financiación de 100 millones, asumiendo el Estado parte del principal y avales.

En Cádiz, estas medidas son "especialmente relevantes" para comarcas como La Janda, Campiña de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, donde las últimas borrascas han ocasionado daños en explotaciones, caminos rurales, instalaciones ganaderas y zonas de producción agrícola.

La subdelegada ha dado a conocer también las oficinas en las que se pueden solicitar las ayudas, que en la provincia de Cádiz se sitúan en Grazalema, Jerez de la Frontera, Villamartín y San Roque. La oficina de Grazalema presta el servicio desde este jueves y la del municipio de San Roque comenzara el próximo martes. A lo largo de la semana que viene se aperturaran las restantes.

Además, como se ha apuntado, se puede solicitar información y tramitar las ayudas en las 48 oficinas de correos que están repartidas en toda la provincia.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha contratado 12 interinos que en exclusividad se encargarán de la gestión de estas ayudas y que se dividirán entre la oficina de la Subdelegación en Cadiz y la oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar.

Además, como se ha informado a los alcaldes y alcaldesa, se desplazarán a aquellos municipios con alto número de personas solicitantes.