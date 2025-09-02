Las barriadas rurales de Arcos refuerzan el tejido con convivencias vecinales

El alcalde Miguel Rodríguez, de pie, en una de las convivencias.

El Ayuntamiento da cuenta de las convivencias vecinales que se han desarrollado a lo largo de este verano en las distintas barriadas rurales que forman parte de su término municipal.

Así, la institución municipal enumera que durante este verano se han celebrado las convivencias vecinales en las barriadas rurales de la Perdiz (que fue el 18 de julio), las Abiertas (15 de agosto), la Pedrosa (22 de agosto) y la Junta de los Ríos (29 de agosto). “Se trata de encuentros que han reunido a vecinos y vecinas en un ambiente de convivencia, cordialidad y participación”, valora el Consistorio.

Según, el gobierno local “estas convivencias han permitido reforzar los lazos vecinales, fomentar la cohesión social y poner en valor la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y espacios de encuentro”.

Así las cosas, añade que “queremos agradecer a todas las personas que, con su implicación y colaboración, han hecho posible el éxito de estas veladas. Gracias a su esfuerzo, cada convivencia se ha convertido en un ejemplo de organización y compromiso vecinal”.

Desde el Ayuntamiento de Arcos se asegura al respecto que “seguiremos trabajando para que estas actividades continúen consolidándose como un referente de unidad ciudadana en nuestras barriadas rurales”.