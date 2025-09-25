Barbate presenta la II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín

El Ayuntamiento acogió la presentación de la II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín, una cita gastronómica, que se celebrará del 1 al 5 de octubre en bares y restaurantes del municipio y que cuenta con un programa de actividades complementario. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, y la delegada de Ganadería y Medio Ambiente, Gema Rivera, dieron a conocer todos los detalles del evento que busca poner en valor este producto singular de la gastronomía barbateña y que, tras el éxito de su primera edición, vuelve con novedades y una amplia programación.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 1 de octubre, a las 17.00 horas en la Plaza del Faro, con la presentación oficial del evento, un showcooking a cargo del Departamento de Hostelería y Turismo del IES Torre del Tajo, un flashmob de la Academia de Baile de Ana Florido y un acto en el que se dará la bienvenida a los participantes a formar parte del “Legado Gastronómico de Barbate”.

A partir de esa misma noche, los once establecimientos participantes ofrecerán sus tapas elaboradas con ternera ecológica al precio de 5 euros tapa más bebida. Los comensales podrán sellar su tapaporte y convertirse en jurado popular para otorgar los premios de la Ruta: Premio a la Mejor Tapa (300 euros y placa) y Premio al Mejor Servicio (150 euros y placa). Además, el tapaporte ganador obtendrá una cena para dos personas valorada en 120 euros en uno de los locales participantes. Los tapaportes estarán disponibles en la Oficina de Turismo y en los propios establecimientos, y deberán entregarse en la Oficina de Turismo.

La clausura de la ruta se celebrará el domingo 5 de octubre, a partir de las 17.00 horas en la Plaza de los Seis Grifos, con la entrega de los premios del Jurado Profesional —que ya valoró las tapas en la Cata a Ciegas— y del Jurado Popular, así como con actuaciones musicales para despedir el evento.

Durante la presentación también se dio a conocer el vídeo “Tesoro por descubrir: la ternera ecológica de la Sierra del Retín”, producido por Marinera Estudio bajo la dirección de la periodista barbateña Yolanda Marín. Una pieza audiovisual que destaca el trabajo de las ganaderas, el esfuerzo del sector y el protagonismo de la mujer en la tradición ganadera. Además, pone en valor las cualidades de la ternera ecológica: un animal criado en libertad, 100 % ecológico y de carácter salvaje, estableciendo un paralelismo con el atún de almadraba como emblema gastronómico de Barbate.

La II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín cuenta además con un completo programa de actividades complementarias que permiten acercar este producto único tanto a profesionales como a la ciudadanía. Entre ellas se encuentra el Despiece de Media Canal de Ternera Ecológica a cargo de Cárnicas Butrón, celebrado el lunes 22 de septiembre en el IES Torre del Tajo, que permitió conocer de primera mano el aprovechamiento de las diferentes piezas y cortes de la carne. También destacan las Rutas de Trazabilidad, que muestran el recorrido de la ternera desde la ganadería hasta la mesa, garantizando su origen ecológico y sostenible. El lunes 30 de septiembre se celebrará un showcooking en la propia Sierra del Retín, a cargo del chef Caníbal, en un entorno natural inédito que por primera vez abre sus puertas a un evento gastronómico. Finalmente, el martes 8 de octubre, el IES Torre del Tajo acogerá una jornada de degustación y ponencias técnicas con especialistas y profesionales del sector, donde se abordarán los retos y oportunidades de la ganadería extensiva y ecológica en la comarca.

En palabras de la delegada de Ganadería y Medio Ambiente, Gema Rivera, “esta Ruta es mucho más que un evento gastronómico, es una oportunidad para poner en valor el trabajo de nuestras ganaderas y ganaderos, visibilizar el papel de la mujer en el campo y defender un modelo de producción sostenible que representa nuestra identidad y nuestro futuro”.

Por su parte, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha destacado que “la ternera ecológica del Retín es ya un sello de calidad propio de nuestro municipio, un tesoro gastronómico que se suma al atún de almadraba como referente de nuestra tierra. Con esta Ruta seguimos abriendo Barbate al mundo, generando desarrollo económico, empleo y orgullo por lo nuestro”.

Ambos han hecho extensiva una invitación a la ciudadanía y a quienes visiten Barbate durante esos días para que disfruten de la II Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín, participen en las actividades programadas y descubran de cerca la calidad de un producto único que refleja la tradición, el esfuerzo y la esencia de la localidad.