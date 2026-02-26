Barbate considera "preocupante" el estado de la playa de Los Caños

El Ayuntamiento de Barbate ha advertido que la situación en la que se encuentra la playa de Los Caños es "preocupante y alarmante a la vez" después de que los últimos temporales hayan terminado por dañar sus accesos, además de la importante pérdida de arena que sufre. Es por eso que se ha vuelto a reclamar a la Demarcación de Costas que se actúe en este litoral barbateño para tenerla "en plenas condiciones y plena garantía para todos los que nos visitan".

"La playa, si se puede llamar playa, el año pasado no tenía arena, y ahora lo que hay son piedras", ha lamentado el concejal de Playas del Ayuntamiento de Barbate, Juan Miguel Muñoz, quien ha apuntado que desde el Ayuntamiento se viene demandando y "protestando de forma incisiva" en los últimos años para que "presten la atención que tienen que prestar para reparar nuestras playas".

Además, según ha explicado, desde su delegación han trasladado a la de Urbanismo una serie de informes en los que alertan también del "peligro" existente en algunos edificios que se encuentran en primera línea y que "da la sensación de que pueden incluso desprenderse" al haberse perdido arena en el muro que lo sostiene, como es el caso del Bar El Pirata.

Respecto a la playa de Los Caños, el concejal ha advertido que las bajadas "están totalmente destrozadas" e incluso precintadas al público porque "la parte de abajo es bastante peligrosa" al haber una importante pérdida de arena, que hace que haya "muchísima más altura" para llegar desde estas bajadas hasta la lámina de arena, "que no hay", ha denunciado.

"LA ARENA DE LOS CAÑOS SE LA HAN LLEVADO A OTRAS PLAYAS"

Según ha reiterado, el tema de la regeneración de arena es un asunto que llevan demandando "desde hace varios años" a Costas, aunque desde esta administración se les ha contestado que esta es una playa "mareal", por lo que no hacen reposición de arena porque esta "va y viene de forma natural".

Muñoz ha trasladado su incomprensión por esta respuesta al señalar que "la arena de Los Caños de Meca se la han llevado a otras playas como la de El Puerto de Santa María, que no son mareales, ahí las playas se tienen que reponer con la arena de las nuestras".

Ante esto, y debido a la situación de Los Caños y la próxima temporada estival, se ha reclamado que "presten la atención que tienen que prestar" para reparar esta playa y acometer la regeneración de arena que necesita "lo antes posible" para que pueda estar "en plenas condiciones" para las próximas fechas turísticas.