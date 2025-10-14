El Ayuntamiento de Trebujena regula la venta del mosto y marca el inicio de una de sus tradiciones más queridas

El Ayuntamiento de Trebujena ha publicado el bando municipal que regula la comercialización del mosto para la temporada 2025-2026, una actividad que, según el alcalde Ramón Galán Oliveros, responde a la necesidad de adecuar la demanda de los viticultores locales y preservar una tradición profundamente arraigada en el municipio.

El documento establece que la venta del primer vino de la cosecha —el mosto— se considera una actividad de carácter temporal, dada su vinculación al ciclo agrícola y su relevancia cultural en la localidad. El periodo autorizado abarcará desde el 24 de octubre de 2025 hasta el 30 de marzo de 2026.

Requisitos para la venta y comercialización

El bando detalla una serie de requisitos y documentación obligatoria para poder comercializar el mosto en el término municipal. Entre ellos se encuentran:

Certificado de la Oficina Comarcal Agraria que acredite la titularidad vitícola o la adquisición del mosto a un productor local.

que acredite la titularidad vitícola o la adquisición del mosto a un productor local. Fotocopia del DNI del solicitante .

. Seguro de responsabilidad civil conforme al Decreto 109/2005, con una cobertura mínima de 300 euros.

conforme al Decreto 109/2005, con una cobertura mínima de 300 euros. Posesión del Carné de manipulador de alimentos.

Los establecimientos que obtengan la autorización podrán vender exclusivamente el mosto autorizado, y deberán contar con servicios de aseo y lavado de vasos, además de garantizar la limpieza e higiene del espacio.

Normas de funcionamiento y horarios

El horario de apertura de los establecimientos dedicados a esta actividad se fija de 11:00 a 23:00 horas, y solo podrán ofrecer productos de gastronomía local.

El bando prohíbe la reproducción o amplificación sonora, así como las actuaciones en directo, salvo autorización expresa del Ayuntamiento.

Asimismo, el texto municipal recuerda que estos negocios no podrán equipararse a establecimientos permanentes y que su régimen fiscal será diferente, atendiendo a su carácter excepcional y temporal.

Plazo de solicitudes

Las solicitudes para participar en la campaña deberán presentarse desde la aprobación del bando hasta el 24 de octubre de 2025.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca garantizar la calidad del producto, proteger los intereses de viticultores y consumidores y mantener viva una tradición emblemática de Trebujena, vinculada a su identidad agrícola y cultural.