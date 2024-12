El Ayuntamiento de Trebujena acusa a la Cámara de Cuentas de un trato discriminatorio

El Ayuntamiento de Trebujena ya ha respondido públicamente al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que señalaba que en el ejercicio de 2021 se habrían cometido ciertas irregularidades, pagos indebidos e incumplimientos en algunas contrataciones. Así, el Ayuntamiento asegura que "en ningún caso, el informe de la CCA habla de irregularidades". "Negamos que se haya producido ningún tipo de enriquecimiento personal ni del propio equipo de gobierno ni de los empleados municipales. De igual forma, se niega la existencia de pago indebido alguno, siendo la actuación municipal conforme a la legalidad", afirma el Consistorio en un comunicado.

Negando la mayor, el Ayuntamiento de Trebujena acusa a la Cámara de Cuentas de Andalucía de cierta imparcialidad y trato discriminatorio hacia ellos, además de ser "gravemente perjudicial" en comparación con otros informes relativos a municipios como Jerez, Lebrija, Rota o Arcos, entre otros. Expresan así su "máximo malestar por el tratamiento recibido".

"Seguimos manteniendo que la actuación municipal es conforme a la legalidad, y las actuaciones contenidas en el informe se reducen a discrepancias técnicas y disfunciones resultantes de la aplicación de la RPT aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento en noviembre del año 2020", continúa el comunicado.

Desde el Ayuntamiento, aseguran que se realizó un "esfuerzo ímprobo" con la aprobación del proceso de estabilización, que ha provocado la práctica desaparición de la temporalidad en el Ayuntamiento, afectando a un total de 63 trabajadores/as. Fundamentan que, principalmente, "se ha normalizado y regularizado la situación de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, estabilizándose las mismas y mejorando sus condiciones laborales".

En cuanto a las retribuciones indebidas que la Cámara de Cuentas atribuye al Consistorio, este lo niega asegurando que "no solo cumplen la ley, sino que además están muy por debajo de los límites previstos por las distintas leyes de presupuesto para un ayuntamiento de las dimensiones de Trebujena". Defienden al concejal con dedicación exclusiva que, según la CCA, no podía actuar como tal, argumentando que, si ha estado "con plena dedicación prestando sus servicios para mejorar la vida de los trebujeneros, no puede ser considerado como una irregularidad, habida cuenta de que los emolumentos recibidos están muy por debajo de lo que le correspondería con una liberación parcial".

Asimismo, el Ayuntamiento subraya que las retribuciones de los concejales son públicas y publicadas, y se aprobaron en el primer Pleno tras las elecciones locales de 2019. Recuerda que ninguno de los miembros del Pleno votó en contra y que el acuerdo plenario contaba con todos los pronunciamientos favorables, "sin que la anulación del mismo haya sido requerida por ninguno de los organismos de tutela de la gestión municipal (Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, etc.)".

De igual manera, "las retribuciones de los empleados públicos son conformes a la RPT aprobada y al convenio municipal", indicando que las afirmaciones contenidas en el informe difieren de la opinión técnica del Ayuntamiento en relación con las mismas.

Además, el comunicado señala que el citado informe constituye "una foto fija del Ayuntamiento de Trebujena del año 2021, repleto de juicios de valor, que no entra a analizar los antecedentes de las situaciones que en el mismo se describen y desdeña la coyuntura existente en el año 2021, marcada por la pandemia que asolaba a España, además de la escasez de medios con que cuentan los ayuntamientos, especialmente el de Trebujena".

En definitiva, el Ayuntamiento de Trebujena niega rotundamente la existencia de irregularidades y afirma seguir abogando por la transparencia en la gestión y estar abierto a la colaboración con los órganos de control y la ciudadanía en general.

