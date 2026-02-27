El Ayuntamiento de Sanlúcar abre el debate sobre el Plan de Gestión del Pinar de la Dinamita

Primera reunión con Ecologistas en Acción para debatir el Plan de Gestión del Parque Periurbano del Pinar de la Dinamita.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha iniciado una ronda de reuniones para abordar el borrador del Plan de Gestión del Parque Periurbano del Pinar de la Dinamita, un documento que considera imprescindible para impulsar su declaración oficial como parque periurbano.

La delegada municipal de Medio Ambiente, Carmen Pozo, ha informado del comienzo de estos encuentros con colectivos implicados y con los grupos políticos de la oposición. La primera reunión se celebró días atrás con Ecologistas en Acción en el Centro Municipal de La Jara.

El plan, aún en fase de borrador, constituye el instrumento técnico y jurídico destinado a restaurar, proteger y ordenar el uso público sostenible del Pinar de la Dinamita, enclave natural situado en el entorno de Bonanza. El documento expone los fundamentos de la intervención, el marco normativo que la respalda y la metodología aplicada, además de subrayar el papel de la ciudadanía y los agentes locales en el proceso participativo.

Según el Ayuntamiento, el objetivo es compatibilizar la conservación del ecosistema dunar y su biodiversidad con la creciente demanda social de espacios naturales periurbanos accesibles y gestionados de forma sostenible. El plan establece una hoja de ruta para la próxima década, delimitando actuaciones de protección, restauración y regulación de usos.

El ámbito de aplicación se circunscribe exclusivamente al Pinar de la Dinamita. Otros espacios colindantes, como el Pinar del Faro —también conocido como Pinar de la Duquesa— y las lagunas de Bonanza, quedan fuera del área regulada, aunque el documento contempla su conectividad ecológica en futuras estrategias.

La redacción del plan se inspira en las directrices estatales de planificación de espacios protegidos, entre ellas la Ley 42/2007, así como en las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, que clasifica los pinares de Bonanza como Sistema General de Espacios Libres.

En cuanto a la financiación, el Consistorio señala que no existe actualmente una línea cerrada y específica para este proyecto, aunque indica que la iniciativa se alinea con distintos marcos de ayuda vinculados a la transición ecológica y el desarrollo sostenible, entre ellos el denominado Acuerdo de Doñana suscrito con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ayuntamiento manifiesta su intención de combinar recursos propios con futuras subvenciones de otras administraciones.

El Gobierno local enmarca esta iniciativa dentro de los compromisos adquiridos al inicio del mandato por la alcaldesa, Carmen Álvarez, y de las demandas trasladadas en los últimos años por colectivos sociales y ecologistas para la protección y puesta en valor de este espacio natural.