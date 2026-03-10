El Ayuntamiento de Rota retoma las obras de remodelación del polígono industrial tras resolver el contrato anterior

El Ayuntamiento de Rota ha reactivado el proyecto de mejora y modernización de su polígono industrial después de completar el proceso administrativo para resolver el contrato con la empresa adjudicataria inicial. Según el Consistorio, la decisión se adoptó ante los retrasos e incumplimientos detectados durante la ejecución de los trabajos, que habían generado dificultades tanto para los empresarios de la zona como para el propio desarrollo de la actuación.

Una vez finalizado este trámite, el Ayuntamiento ha encargado la ejecución y finalización del proyecto a la empresa municipal MODUS Rota, que ya ha iniciado los trabajos.

La intervención prevé la renovación de una parte significativa de las infraestructuras del polígono. Entre las actuaciones previstas se encuentra la mejora de la red de abastecimiento de agua, cuyo estado es deficiente en varias calles, así como la modernización del alumbrado público mediante luminarias LED con el objetivo de aumentar la eficiencia energética.

El proyecto también contempla la creación de nuevas zonas de aparcamiento y la reordenación de algunos puntos del tráfico considerados conflictivos. En concreto, se proyecta la construcción de nuevas rotondas en los cruces situados en el entorno de la Policía Local y la piscina municipal, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial.

La actuación cuenta con una inversión total de 251.642 euros. Según el Ayuntamiento, el 80 % del presupuesto procede de fondos europeos del Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el 20 % restante será financiado con recursos municipales.

El Consistorio ha señalado que tiene previsto informar directamente a comerciantes y empresarios del polígono sobre el desarrollo de las obras con el objetivo de mantener la comunicación con el tejido empresarial durante la ejecución del proyecto. Según el gobierno municipal, la intervención forma parte de la iniciativa denominada “Infraestructura Smart para el Fortalecimiento del Comercio en el DTI Rota”, orientada a mejorar la competitividad de este espacio industrial y comercial del municipio.