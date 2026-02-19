El Ayuntamiento de Rota recurrirá la exclusión de los fondos EDIL ante Hacienda

El Ayuntamiento de Rota ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la exclusión de su solicitud para los fondos europeos EDIL, según explicó el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique, durante una rueda de prensa.

Manrique precisó que estos fondos se conceden en régimen de concurrencia competitiva, por lo que no existe una asignación automática a cada municipio. En Andalucía, de los 45 municipios que concurrieron, solo 14 resultaron beneficiarios. Asimismo, aclaró que los 15 millones de euros mencionados en la convocatoria representan el importe máximo posible, y no una cantidad garantizada para Rota. Ciudades de tamaño similar que obtuvieron fondos recibieron aproximadamente seis millones de euros.

El primer teniente de alcalde detalló que el Ayuntamiento trabajó en la solicitud desde la publicación de las bases en octubre de 2024, con el apoyo de una consultora especializada que ya había colaborado en la EDUSI y otros proyectos, y basándose en la Agenda Urbana Rota 2030 aprobada en pleno en abril de 2022.

La resolución provisional de octubre no excluía el proyecto de Rota por su contenido, sino por supuestas deficiencias en el cumplimiento del artículo 10 de la orden ministerial. Tras presentar alegaciones detalladas, el Ayuntamiento recibió la resolución definitiva el 28 de enero, que mantiene la inadmisión sin motivar específicamente qué requisitos no se habrían cumplido. Manrique señaló que esta falta de explicación genera indefensión y consideró que la decisión no se ajusta a derecho.

Por ello, el Consistorio, junto a su equipo técnico y jurídico, elaborará el recurso contencioso-administrativo. Manrique subrayó que la resolución “no es firme” y que el procedimiento continúa abierto por vía judicial.

Respecto a las declaraciones de la portavoz del Partido Popular, el portavoz del gobierno municipal desmintió que Rota haya “perdido definitivamente” 15 millones de euros y recordó la trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de fondos en concurrencia competitiva. Según Manrique, el Consistorio ha participado en 43 convocatorias de este tipo y ha logrado más de 21 millones de euros en proyectos aprobados.

Finalmente, Manrique indicó que el Ayuntamiento defenderá los intereses de Rota “con independencia de qué administración convoque las ayudas” y que se informará públicamente del contenido del recurso una vez formalizado.