El Ayuntamiento de Rota licita la reurbanización de la calle Doctor Fleming y su entorno

El Ayuntamiento de Rota saca a licitación el proyecto de reurbanización de la calle Doctor Fleming, una actuación que también incluye tramos de las calles Nuestra Señora de Fátima, del Tejar, Almendros y la Plaza del Molino.

Con un presupuesto base de 489.383,21 euros sin impuestos (592.153,68 euros IVA incluido), la obra busca mejorar la accesibilidad y renovar el entorno urbano de una de las zonas más transitadas del municipio.

El proyecto contempla la creación de una plataforma única que eliminará desniveles y ampliará el espacio peatonal, además de la instalación de nuevo mobiliario urbano, alumbrado eficiente, arbolado y zonas de descanso. También se renovarán las redes de saneamiento y abastecimiento, y se aplicará una velocidad máxima de 20 km/h en el tramo compartido con prioridad peatonal.

La actuación estará cofinanciada con una aportación de 445.000 euros del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Cádiz 2025 (Plan Cádiz en Marcha) y 147.153,68 euros de fondos municipales.

Según el Ayuntamiento, esta intervención permitirá recuperar espacio para las personas y mejorar la conexión del entorno del Molino con las vías adyacentes, ofreciendo una imagen más moderna, segura y accesible de esta zona de Rota.