Rota elige a sus protagonistas de la Navidad 2025

El alcalde, Ruiz Arana, y la delegada, Esther García, comunican a los elegidos el resultado del sorteo.

La magia de la Navidad de 2025 ya empieza a tejerse en Rota. El sorteo público convocado por la Delegación municipal de Fiestas para elegir a los vecinos y vecinas que encarnarán a los personajes más queridos de las próximas fiestas ha despertado, un año más, una gran expectación y participación ciudadana.

El Salón Multiusos del Palacio Municipal Castillo de Luna fue el escenario donde se conocieron los nombres de los afortunados que llenarán de ilusión las calles roteñas durante la cabalgata y los actos navideños. Este evento anual subraya el compromiso del Ayuntamiento con fomentar la implicación de la comunidad en unas de las celebraciones más significativas del calendario local.

Los elegidos para representar a los principales protagonistas, quienes tendrán la responsabilidad de repartir alegría y caramelos, son:

Santa Claus: Félix Barriento Rodríguez

Félix Barriento Rodríguez Estrella de la Ilusión: Ana María Morilla Llano

Ana María Morilla Llano Cartero Real: Rubén Valverde Fuentes

Rubén Valverde Fuentes Rey Gaspar: José Jesús Brandon Iglesias

José Jesús Brandon Iglesias Rey Baltasar: José Ignacio Ruiz Herrera Puyana

La emoción no solo se centró en los principales papeles. También se sortearon los pajes que acompañarán a los protagonistas en sus carrozas, destacando la alta participación tanto de niños como de adultos:

Pajes Infantiles (Carroza Estrella de la Ilusión): Daniel Moriel Expósito, Miguel Jerez Salazar, Manuel García Ruiz y Hugo Franco Pacheco.

Daniel Moriel Expósito, Miguel Jerez Salazar, Manuel García Ruiz y Hugo Franco Pacheco. Pajes Infantiles (Carroza Cartero Real): Olvia Ruiz Rodríguez, Samuel Medina Ruiz, Rodrigo Moreno Fuentes y Valentina Sánchez Puyana.

Olvia Ruiz Rodríguez, Samuel Medina Ruiz, Rodrigo Moreno Fuentes y Valentina Sánchez Puyana. Pajes Adultos (Carroza Rey Melchor): Marta Rodríguez Sánchez y Mirella Delgado Rodríguez.

Marta Rodríguez Sánchez y Mirella Delgado Rodríguez. Pajes Adultos (Carroza Rey Gaspar): Daniel Jesús Bérgalo Lluelma y Concepción Moya Rodríguez.

Daniel Jesús Bérgalo Lluelma y Concepción Moya Rodríguez. Pajes Adultos (Carroza Rey Baltasar): Ariadna Hernández García y Marina Martín Arroyo Lugo.

"Espíritu participativo"

Durante el acto, la delegada municipal de Fiestas, Esther García, transmitió su enhorabuena a las personas seleccionadas y quiso agradecer públicamente a todos los roteños y roteñas que presentaron su solicitud. García destacó la importancia de que "las fiestas de Navidad sigan siendo un reflejo del espíritu participativo, alegre y solidario de Rota", valorando la gran respuesta obtenida.

Como es costumbre, la identidad del Rey Melchor será desvelada en las próximas semanas, ya que tradicionalmente este papel recae en un miembro de la Corporación Municipal.

Con este sorteo, Rota da un paso firme en la organización de una Navidad que promete, una vez más, llenar sus calles de color, música, ambiente familiar y, sobre todo, mucha ilusión. Los preparativos ya están en marcha para que las próximas fiestas sean inolvidables.