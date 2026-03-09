El Ayuntamiento de Rota avanza con los propietarios de garajes en el proyecto de reforma de la plaza de la Cantera

El Ayuntamiento de Rota continúa dando pasos en el proyecto de mejora y rehabilitación previsto para la plaza de la Cantera. El alcalde, José Javier Ruiz Arana, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de la comunidad de propietarios de garajes de este enclave con el objetivo de analizar los detalles de la actuación y abordar su financiación.

En el encuentro, en el que también participaron los delegados municipales Encarna Niño y Jesús López, se trataron las características de una intervención que afectará tanto al espacio público de la plaza como al aparcamiento subterráneo, de titularidad privada. El proyecto contempla una actuación conjunta destinada, por un lado, a remodelar la superficie para hacerla más atractiva, ordenada y funcional y, por otro, a solucionar los problemas de filtraciones que afectan al estacionamiento bajo rasante.

Durante la reunión también se abordó el acuerdo de financiación que el Consistorio deberá formalizar con los propietarios de los garajes para poder intervenir en la zona privada, así como los próximos pasos necesarios de cara a la futura licitación de las obras.

La remodelación de la plaza se basará en el proyecto ganador del concurso de ideas impulsado por el Ayuntamiento de Rota en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. La propuesta plantea dotar a este espacio de una imagen renovada mediante la instalación de un sistema de alumbrado más eficiente, nuevo mobiliario urbano adaptado a las necesidades actuales, zonas de sombra y áreas ajardinadas, además de una reorganización de los espacios destinados a veladores.

Según ha trasladado el gobierno municipal, esta actuación se enmarca en la línea de trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando en el entorno con el objetivo de mejorar los espacios públicos y avanzar hacia un municipio más accesible, sostenible y orientado al uso ciudadano.