El Ayuntamiento formaliza un contrato "sin precedentes" para mejorar la limpieza, el reciclaje y la educación ambiental en Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha formalizado un nuevo contrato de recogida separada de residuos sólidos urbanos, un servicio que supone un cambio de modelo en la gestión municipal de los desechos. El contrato, adjudicado a la UTE Sanlúcar Selectiva, tiene un valor total de 2.814.032,67 euros (IVA incluido) y una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prórroga por un año adicional.

Según ha informado el Consistorio, se trata de un contrato “sin precedentes” en la ciudad, tanto por su alcance como por las mejoras incorporadas. El servicio incluirá la recogida diferenciada de materia orgánica, papel-cartón, envases ligeros y aceites vegetales domésticos, así como la recogida puerta a puerta de cartón comercial. Además, contempla una campaña permanente de sensibilización y educación ambiental, la puesta en marcha de una página web informativa y la creación de un servicio de atención ciudadana para comunicar incidencias a través de diferentes canales.

Entre las principales novedades figura la dotación de 800 nuevos contenedores, la incorporación de dos camiones, tres vehículos eléctricos con cajas intercambiables para la recogida puerta a puerta, un furgón eléctrico destinado a aceites usados y una compactadora de biorresiduos. También se incluye la limpieza de los contenedores de forma periódica.

El servicio contará con unos 15 trabajadores y comenzará el 1 de diciembre utilizando los contenedores actuales. En febrero se prevé la instalación de 400 nuevos contenedores destinados a envases ligeros y papel-cartón, y a partir de abril se colocarán los 400 restantes de color marrón para biorresiduos, que se introducirán progresivamente, priorizando a los grandes generadores de este tipo de desechos.

Asimismo, el contrato contempla mejoras en la frecuencia de recogida, un mayor número de puntos en barrios y zonas de alta afluencia y el refuerzo del servicio comercial puerta a puerta, con el fin de optimizar la logística y reducir vertidos incontrolados. Con estas medidas, el Ayuntamiento espera mejorar la imagen urbana y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos.

La UTE Sanlúcar Selectiva tendrá su base en el Camino Cañada del Amarguillo, en unas nuevas instalaciones situadas junto al Punto Limpio, que seguirá funcionando con normalidad, al igual que el servicio de recogida de enseres de la empresa municipal Emulisan.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha destacado la importancia de este contrato, señalando que “mejora de forma directa algo tan importante como la limpieza, el reciclaje y el cuidado de nuestros barrios”. En sus palabras, “Sanlúcar recicla barrio a barrio; en Sanlúcar cuidamos lo cercano como Ciudad Amable”.

Álvarez ha subrayado que el nuevo servicio “refuerza el compromiso del Gobierno municipal con los servicios públicos esenciales, la mejora de las calles y la protección del entorno, garantizando además el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión de residuos”. “Sanlúcar merece servicios públicos de calidad y vamos a seguir trabajando en esa dirección: más limpieza, más reciclaje, más cuidado de los barrios y más respeto al entorno. Este contrato es una herramienta fundamental para ello”, concluyó la regidora.