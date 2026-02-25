Ayudas por el temporal: Los regantes del Guadalete en Cádiz no pagarán el canon del agua

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que el calendario que maneja su departamento se ha fijado el 17 de abril como fecha para abrir el plazo de petición de ayudas con las que abordar las pérdidas ocasionadas en el campo y la ganadería por el tren de borrascas que ha sufrido Andalucía. Esas pérdidas se cifran en un 20% de la producción agraria, lo que equivale a 3.500 millones.

Además, Fernández-Pacheco añadió que, entre las medidas a aprobar este miércoles en Consejo de Gobierno, está eximir del canon de agua a los regantes de la zona del Guadalete, en Cádiz, y en Málaga; y eximir de la tasa de servicios veterinarios a los ganaderos en las Oficinas Agrarias Comarcales (OCAS).

"Las organizaciones agrarias nos han pedido que seamos ágiles en el pago de ayudas pero también que lo hagamos bien", ha apuntado el consejero andaluz, que ha garantizado que las ayudas y los plazos se van a modular en función de los daños, que no han sido iguales ni de la misma intensidad en todos los sectores. "Es de justicia", ha recalcado.

COAG-Andalucía valoraba positivamente la semana pasada el paquete presupuestario proyectado para hacer frente a los daños provocados por la sucesión de temporales, subrayando la necesidad de que las ayudas se materialicen con rapidez y eficacia en las explotaciones afectadas.

Igualmente, el secretario general de la organización Juan Luis Ávila, destacaba que el trabajo de la organización ha permitido visibilizar la magnitud de la crisis: “Hemos sido capaces de colocar en la opinión pública y en la agenda política la situación tan grave que atraviesa Andalucía después de la sucesión de temporales que nos han afectado”.

Según Ávila, este esfuerzo ha contribuido a activar una respuesta institucional con recursos económicos para afrontar la recuperación: “Esto nos ha permitido contar con un paquete presupuestario por parte del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía que entendemos que es muy razonable para enfrentarnos a la reconstrucción y a la recuperación del potencial productivo perdido después de todas estas tormentas”.