Las ayudas al sector primario incluyen a todos los municipios de la provincia de Cádiz

Los 45 municipios de la provincia de Cádiz quedan incluidos en el ámbito de aplicación de las medidas en materia agraria a consecuencia de las borrascas. Así lo recoge el BOE del pasado 17 de febrero, que especifica el alcance y las particularidades del Decreto-Ley puesto en marcha desde el Gobierno central, que destina un total 2.874 millones del montante total para el sector agrario; y otros 2.000 millones, para municipios, tareas de reconstrucción e infraestructuras.

En el sector agrario, reconocen desde el Gobierno, hay producciones que se han visto gravemente afectadas, algunas con cuantiosas pérdidas. “También -señala el texto– se están viendo alterados los calendarios agrícolas, dado que el exceso de agua está retrasando las siembras e impidiendo el acceso a las parcelas. Todo ello, compromete la viabilidad económica de muchas explotaciones”.

Además, en el ámbito ganadero, la situación generada por las borrascas está ocasionando diversos problemas, como el incremento en los costes de alimentación .

“Por ello –concluye la disposición–, resulta necesario adoptar medidas de apoyo específicas para la recuperación de explotaciones agrarias que han resultado gravemente afectadas por el paso de las borrascas”.

De este modo, mediante Decreto-Ley se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal a las actividades agrarias, para cuya solicitud se ha de ser titular de una explotación agraria o ganadera, o estar incluido en el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales. El importe concreto de la subvención ascenderá a una cuantía equivalente al treinta por ciento de los ingresos agrarios que se hayan declarado en el último ejercicio fiscal.

El importe mínimo de la ayuda será 5.000 euros y no superará los 25.000 euros por beneficiario. Quedan excluidos aquellos interesados cuyos ingresos agrarios sean inferiores a 2.000 euros. No obstante, podrán percibir esta ayuda quienes, “careciendo de ingresos agrarios declarados, hayan solicitado en la solicitud única de la PAC 2025 la ayuda complementaria a renta para jóvenes agricultores”.

SUBVENCIÓN A PÓLIZA DE SEGURO

El procedimiento de concesión de la ayuda y será electrónico, y se inicia de oficio con la entrada en vigor del decreto-ley.

Además, el paquete de medidas puesto en marcha contempla una ayuda extraordinaria destinada a compensar el valor económico de la producción asegurada dañada por los efectos de las borrascas a los titulares de pólizas de seguro agrario combinado, en la parte no cubierta por la totalidad del seguro.

Así, habrá un montante extraordinario para incrementar la subvención de la prima del seguro de los titulares de pólizas, hasta alcanzar el 70% de la prima del seguro.

La cuantía máxima de la ayuda será de 100.000 euros por póliza, excepto cuando se trate de entidades asociativas, que se abonará en su totalidad.

A nivel fiscal, en la declaración del Impuesto sobre la Renta, se contempla para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto.

PÉRDIDA DE RENTA EN PESCA

Respecto a la ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en los buques de pesca afectados por la inclemencia meteorológica, se aplicará a aquellos armadores con licencia y alta en vigor que tengan su puerto base en Málaga, Cádiz o Huelva. Además, han de estar incluidos en los censos de arrastre de fondo, cerco o artes menores del Golfo de Cádiz o del Mediterráneo, a fecha de 1 de enero de 2026. La ayuda será única por cada beneficiario.

La cuantía de la ayuda será equivalente a la pérdida de ingresos consecuencia de las borrascas siempre que sea superior al cuarenta por ciento, que se calculará de oficio para cada buque a partir de las notas de venta.

La suma de los ingresos de enero y febrero de 2026 más la cuantía de la ayuda no podrá ser superior al sesenta por ciento de los ingresos medios de mismos meses de los años 2023, 2024 y 2025.