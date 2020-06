Los 78 auxiliares para la playas de El Puerto comenzarán a trabajar a mediados de junio

El litoral de El Puerto de Santa María ya está prácticamente listo para afrontar la temporada de verano, al menos en cuanto a infraestructuras se refiere. Así lo han destacado esta mañana el alcalde de la ciudad, Germán Beardo, que ha estado acompañado por el delegado territorial de Turismo, Miguel Rodríguez, el concejal del ramo, Curro Martínez y el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre.

La cita ha sido en el paseo marítimo de Valdelagrana, junto a la caseta de información turística. Tras destacar el alcalde la concesión de cinco banderas azules a las playas de El Puerto (que no han llegado aún para su izado), y la instalación de servicios y pasarelas de entrada y salida a la arena, falta lo más importante: los usuarios y veraneantes, pero también los servicios de salvamento y socorrismo. Este próximo Puente del Corpus (que se inicia mañana) puede ser un ensayo general de la temporada de verano, ya que se espera la llegada de numerosos visitantes, en especial de Sevilla. "El Puerto está preparado para afrontar el mejor verano posible", destacó el alcalde, que anunció también que además de los conciertos que ya se han presentado, la ciudad tendrá más cultura y "oferta taurina".

Si bien las infraestructuras de playa están prácticamente listas y adaptadas a la nueva normalidad, el litoral portuense no cuenta todavía con el servicio de Salvamento y Socorrismo. Este martes se celebró la mesa de contratación para que las playas puedan contar cuanto antes con estos garantes de la seguridad de usuarios y bañistas, y según destacó el alcalde se espera tenerlo en funcionamiento antes del 1 de julio.

A este servicio se unirán en las playas portuenses hasta 78 auxiliares, que se ocuparán de reforzar la atención a los usuarios de las playas y asesorar a los veraneantes, en especial respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias de seguridad y las normas anti-Covid, para que el cumplimiento sea acorde a lo que se dictamina en la nueva normalidad.

Según el alcalde, está previsto que estos auxiliares se incorporen para mediados de junio para prestar este servicio, y serán sin duda una ayuda para la Policía Local y Protección Civil, contando con medios como camionetas pick-up o motos acuáticas para realizar su trabajo. La Junta de Andalucía ha destinado en este sentido 10,10 millones de euros para reforzar la seguridad y la higiene en las playas gaditanas, "para que Cádiz sea un destino más atractivo".

En cuanto a la festividad del Corpus, en la que se prevé una mayor llegada de visitantes al estar permitidos los viajes interprovinciales, el alcalde apeló a la responsabilidad: "El triunfo colectivo está en la responsabilidad individual", subrayó, a la vez que manifestó que "no es bueno estar mucho tiempo en la playa", en alusión al bando municipal que limita a cuatro horas la estancia. "A menos que hubiera una gran masificación, tenemos los recursos preparados, para que haya distancia social, limpieza y aseos", adelantó de cara al puente festivo. No obstante, no se ha detallado todavía por parte municipal cuál será el aforo que se permitirá en las playas de El Puerto.

Por su parte, el delegado territorial se centró en las banderas azules, para destacar el trabajo realizado desde la Junta para que se hayan conseguido 37 en la provincia, incorporándose Zahara de los Atunes, Vejer y la playa de Las Tres Piedras. A estos distintivos que concede la Federación Europea de Educación Ambiental se suma el que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y que no es otro que el sello 'Destino Seguro', al que se podrán acoger los municipios que lo soliciten y que cumplan una serie de requisitos. Este sello lo solicitan los ayuntamientos y entre los que tienen previsto solicitarlo se encuentra el de El Puerto de Santa María.

Finalmente, ante la llegada de la temporada de verano, el delegado invitó "a pesar de las circunstancias, a mirar por Andalucía", para lo cual instó "a trabajar codo con codo todas las administraciones públicas y el sector privado", al que deseó lo mejor para esta etapa estival.