La autoridad de los profesores en Cádiz: "Esperamos que calme a las familias que exigen sobresalientes"

El profesorado de la provincia de Cádiz ha acogido con satisfacción, y alivio, la nueva norma aprobada por la Junta que desarrolla la Ley de Reconocimiento de Autoridad y que equipara la autoridad de este colectivo a la de médicos y policías. Por fin, a partir de ahora, la palabra de los profesores valdrá más

Pedro Gallardo, director del IES Manuel de Falla de Puerto Real, ha valorado muy positivamente esta medida. “Considero que es muy necesaria, no sólo por los alumnos más disruptivos, que muchas veces no entienden la disciplina y la autoridad del profesorado en el aula, sino no por la cada vez más creciente injerencia en la labor docente de unos padres y madres que no depositan la confianza que los profesores necesitamos para desempeñar nuestra labor diaria”.

El profesor de Secundaria incide en que, cada vez más, “esta profesión está en entredicho por unos padres y madres que sobreprotegen a sus hijos y se enfrentan al profesorado. Hay veces en las que no solo exigen un aprobado, sino que se ven en el derecho de pedir el sobresaliente”, lamenta. “En el IES Manuel de Falla esperamos que esta medida venga a calmar un poco, sobre todo a las familias”.

“Todo lo que sea valorar, proteger y hacer respetar nuestro trabajo es muy positivo”, dice José Enrique Izco, profesor y jefe de estudios en el IES Pedro Muñoz Seca, de El Puerto.

Pone de manifiesto que el trabajo docente supone “una gran responsabilidad dentro de la sociedad, y cada vez más. Y es que supone, entre otras muchas cosas, “velar por la educación y el bienestar general de nuestro alumnado durante el tiempo que está en el centro educativo, que en muchos casos es incluso mayor que el que pasan con sus familias”.

El docente reconoce que no siempre es fácil llevar a cabo ese cometido, ya que “lamentablemente son muchas las situaciones de conflicto que se dan en nuestras aulas y ponen en riesgo nuestra integridad física y psicológica, por lo que todo lo que sea ayudar y proteger nuestra integridad también es muy positivo”.

Izco, que también es integrante del equipo directivo, considera que “contar con un respaldo legal para las medidas que podamos tomar a la hora de resolver problemas de disciplina y/o mantener la convivencia en las aulas, es esencial y parece que estas medidas de la Junta lo favorecen”.

En definitiva, hace hincapié en que el trabajo del profesorado es crear un “ambiente seguro” en el que el alumnado se sienta “valorado, escuchado y respetado”, dice. “Por lo tanto, y de forma recíproca, nosotros también necesitamos poder trabajar en un contexto de total seguridad y respeto a nuestra labor docente”.