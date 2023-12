Las autopsias en Cádiz, en el aire por falta de auxiliares

UGT denuncia que el Instituto de Medicina Legal puede cerrar por falta de Auxiliares de Autopsia. El Instituto de Medicina Legal de Cádiz cuenta con cuatro auxiliares de autopsias para toda la provincia. Tres de ellos en Cádiz y otro en Algeciras. Situación a la que se ha llegado después de la denuncia ante la Inspección de Trabajo, sobre el no cumplimiento de los descansos semanales y otras medidas de prevención de riesgos que no se cumplían.

En días pasados UGT ha vuelto a reactivar la denuncia, porque no se cumple la resolución de la Inspección de Trabajo.

En la fecha actual, el sindicato denuncia que el Servicio de Patología Forense de Cádiz "está llegando al caos, de los tres auxiliares de autopsia, solo queda ya uno, de los otros dos, uno se jubiló a finales de octubre y el otro está de baja".

"Que puede ocurrir, que el auxiliar de autopsia que queda no pueda tener ningún día de descanso, pero el problema no es ese, es que puede suceder que se dé de baja por la acumulación del trabajo, el trabajo de tres no puede realizarlo uno", dice UGT. "Y entonces tenemos que cerrar el Servicio de Patología en Cádiz y tendremos que coger la vez para ver cuando se realiza las autopsias a nuestros familiares. Y le diremos a las familias cuando pueden ustedes darle sepultura a su familiar", continúa.

A finales de octubre representantes del sindicato se reunieron con la delegada de Justicia, quien les explicó las dificultades que tiene la cobertura de las vacantes como de las sustituciones.

"Reiteramos que desde la Delegación de Justicia tienen que dar un golpe en la mesa y decirle a la Consejería de las carencias que tenemos en la provincia de Cádiz, ahora que se está negociando el nuevo presupuesto tienen que conseguir para la provincia que se amplíe las plazas que hay en la provincia, a una más en Cádiz capital y otra para el Campo de Gibraltar", comentan desde UGT.

Los trabajadores que sufren las consecuencias de la gestión de la Delegación de Justicia ya no pueden más, "no podemos estar todo el año y año tras año, con los mismos errores, si ya sabemos donde está el problema desde hace años, porque no se ha solucionado, la Delegación de Justicia tiene que presionar más a la Consejería de Justicia", comentan.