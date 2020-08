El conflicto del estacionamiento de caravanas tiene en El Palmar uno de sus referentes. Aunque, en principio, la reglamentación de Tráfico permite estacionar, pero no acampar, a autocaranavas, caravanas y campers si lo hace también otro tipo de vehículos, la realidad es que numerosos municipios prohíben expresamente la presencia de caravanistas. En la zona de El Palmar, al menos desde hace cinco años, esas señales están presentes: “Yo creo que las quitaron y las volvieron a poner, en mayor número –comenta Teresa Canals, portavoz de la Asociación Autocaravanas Campers Cádiz, con sede en Vejer–. Aunque saben que son ilegales y han recibido varias alegaciones pidiendo que las quitaran apelando a la Ley de Tráfico, diciendo que ese tipo de señales no existen, porque no existen. Y aún así, siguen poniéndolas”.

Y multando: “Los propios ayuntamientos pueden regular el tema de la acampada, pero aquí estamos hablando de estacionamiento. Muchas veces, cuando los propios policías vienen a multar, te multan por acampar, pero estás estacionando... Depende de tu actitud, de cómo les cojas... A mí me han llegado a multar mientras estaba trabajando, aun poniendo un papelito explicándolo, etc. Es como si tuvieras un vehículo y no pudieras utilizarlo”.

“Luego, si recurres las multas –continúa– son ilegales, pero si no las recurres, las llevas”. Parte del sentido de la creación de la asociación es contar con las competencias de un abogado, “no sentirnos perdidos”. Además, por supuesto, de presionar para la retirada de señales de prohibido el estacionamiento en El Palmar: “Hemos pedido reunirnos con el alcalde y, hasta ahora, hemos obtenido la callada por respuesta”.

“Lo que queremos es que nos dejen aparcar como a cualquier otro vehículo, que es lo que nos merecemos. Si no quieren que sea delante de la costa –indica–, hay una zona de la Asociación de Vecinos que tiene parking público, punto de agua, podría ser un buen lugar para dejar que aparcáramos, con un precio acordado. Entonces no habría problemas: si no estamos allí, que nos multen. Ahora da la sensación de que no puedes ir a ningún lado”.

Casals menciona también la existencia de un proyecto de Paseo Marítimo en la Zona de Influencia del Litoral, que puede formar parte de las reticencias a habilitar un espacio: “Imagino que con ese proyecto se está buscando un tipo de turismo, que se queda en apartamentos u hoteles, que dé mucho más dinero. Aunque este turismo también deja dinero, claro: si le das la opción de desarrollar área de caravanas a un pueblo pequeño, sin turismo, están encantados”,