Un autobús sale ardiendo en la A-4, en Puerto Real

El incendio de un autobús en la A-4 a su paso por Puerto Real

Un autobús ha salido ardiendo sobre las tres de la tarde en la A-4, a la altura de Puerto Real. Los servicios de emergencias con bomberos y Guardia Civil, así como de mantenimiento de carreteras, se han desplazado a la zona tras los avisos recibidos en el 112, donde se señala que no hay personas atrapadas y heridas en un principio.

De hecho, a la llegada del dispositivo de bomberos, formado por siete efectivos y tres vehículos (dos autobombas rurales pesadas y un vehículo de mando) procedentes de los parques de Cádiz y Puerto Real, tanto el conductor como los pasajeros se encontraban fuera del vehículo. Tras montar varias líneas de ataque, el incendio ha quedado completamente extinguido, encontrándose el autobús completamente calcinado a causa de las llamas.

Los pasajeros han sido trasladados a otro vehículo para proseguir con su camino, mientras que la Guardia Civil se ha quedado custodiando el vehículo calcinado a la espera de su retirada de la vía.

El operativo de bomberos ha durado una hora y diez minutos, arrancando con el aviso a la central a las 15.20 horas y finalizándose con su extinción a las 16.30 horas.

El suceso se ha producido en el kilómetro 658 de la autovía y ha afectado a la circulación en todos los carriles, según ha indicado el mapa del tráfico de la Dirección General de Tráfico. Este sucedo ha provocado retenciones en la zona, con algunos de los carriles cortados y tráfico lento mientras actuaban los efectivos para sofocar el fuego.