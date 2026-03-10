Investigan a un motorista que se saltó un control de la Guardia Civil en Chiclana, condujo en sentido contrario y tuvo un accidente

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por conducción temeraria tras intentar evitar un control que había en la autovía A-48 en Chiclana. El motorista condujo en sentido contrario varios kilómetros, tuvo un accidente y dejó la moto abandonada, según han apuntado desde el Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron el día 8 de febrero de 2026, cuando el conductor de una motocicleta, al percatarse del establecimiento de un control de tráfico de la Guardia Civil en la carretera A-48, término municipal de Chiclana de la Frontera, realizó un cambio inesperado de sentido circulando en sentido contrario durante varios kilómetros y haciendo caso omiso a las señales de los agentes que le seguían, poniendo en grave riesgo su propia vida y la de los demás usuarios de la vía. De hecho, sufrió un accidente de circulación, abandonando el lugar precipitadamente y dejando abandonada la motocicleta.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, inició la investigación para la identificación y localización del supuesto autor de los hechos tras localizar al vehículo. Finamente, supieron que el mismo carecía de permiso para conducir motocicletas, siendo investigado por un supuesto delito contra la Seguridad Vial, recogido en los artículos 380 del Código Penal, por conducción temeraria, castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.