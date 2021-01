El Ayuntamiento de Chiclana pide que se extremen las precauciones ante el aumento de contagios por coronavirus en la provincia

Ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en la provincia, desde el Ayuntamiento de Chiclana se ha hecho público a través de sus redes sociales un comunicado solicitando a la ciudadanía que "mantenga todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, como son el uso obligatorio de mascarilla en todo momento, el lavado de manos constante y uso de gel hidroalcohólico, así como la distancia de seguridad, entre otras".

De este modo, desde el Consistorio chiclanero se hace hincapié en que, "aunque la tasa de positivos por cada 100.000 habitantes de Chiclana no es buena, dista de la media de la provincia y de la media de la Bahía de Cádiz. Mayor motivo para no relajarnos y seguir cumpliendo todas las normas para que el virus no avance".

En este sentido, cabe recordar que los datos registrados ayer en la ciudad arrojaban un incremento de 49 nuevos positivos, y una subida de la citada tasa de contagios hasta los 217,8, frente a los 273,2 que se registraba en el distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y los 432,8 del conjunto de la provincia.