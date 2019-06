Una de las asesinas de Klara acabó dando clases en Oxford

Iria Suárez, una de las dos autoras del crimen de Clara García Casado en el año 2000, ha vuelto a la actualidad después de que la BBC informara que en 2017 trabajó durante diez meses como profesora de primaria en la escuela West Oxford. Iria había estudiado Psicología durante su estancia en prisión.

Su trabajo en ese tiempo consistió en estar con niños de den cuatro o seis años. La joven ocultó su pasado delictivo para conseguir el contrato y fueron agentes españoles, gracias a una llamada anónima, quienes pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades del condado. Al haber cometido el crimen cuando era menor, éste había desaparecido del registro, por lo que su expediente estaba limpio.

Según publicó ayer El Español, otros medios británicos no fueron tan suaves como la BBC, que se limitó a ofrecer el dato. El tabloide The Sun lo llevó a su primera página exclamando ¡Horror!.

El condado reprendió a la escuela por no haber sido más cuidadosa en sus contrataciones y el colegio denunció a Iria por no haber informado de su pasado. Sin embargo, la denuncia no tenía recorrido, ya que Iria no cometió ningún delito según las leyes españolas.