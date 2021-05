Tres ascensos desde laderas distintas en la política gaditana

Siempre sucede lo mismo. Cada vez que hay un periodo sin elecciones a la vista todos los partidos políticos aprovechan para modificar o para potenciar sus estructuras internas. Estos días hemos visto cómo el PP ha elegido ya a un nuevo presidente provincial (Bruno García) y cómo los socialistas gaditanos se dividen entre Susana Díaz y Juan Espadas de cara a las primarias que se celebrarán en dos semanas para elegir al próximo candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Pero estos cambios son extensibles a todas las formaciones políticas, con designaciones en las que, visto lo visto, hay políticos de la provincia de Cádiz que adquieren cada vez más protagonismo.

En las últimas semanas se ha confirmado que la algecireña Inmaculada Nieto, parlamentaria andaluza desde hace nueve años, se ha incorporado ya a la dirección nacional de Izquierda que lidera Alberto Garzón, y un salto similar ha dado la jerezana María del Carmen Martínez, diputada nacional y que ha pasado a ocupa un lugar de privilegio enel comité ejecutivo nacional de Ciudadanos que preside Inés Arrimadas, también de Jerez.

El de Nieto es un ascenso que se ha producido por la ladera izquierda, el de Martínez ha ido por el centro, pero también hay otro ascenso de un político gaditano que se ha localizado por la ladera derecha. Es el caso de Manuel Gavira, que además de ser el representante de Vox en la Mesa del Parlamento andaluz, a partir de ahora asumirá una responsabilidad más como es la portavocía de su grupo en esta Cámara.

Inmaculada Nieto (IU): "Hay mucho por hacer porque hay mucha gente sufriendo"

Responsable de Política Institucional en la comisión colegiada federal de Izquierda Unida (IU), que es el máximo órgano de dirección entre asambleas de esta formación política. Esta es la nueva responsabilidad que ha asumido la política algecireña Inmaculada Nieto. Y el hecho de que sea precisamente el área de Política Institucional el que haya caído en sus manos no sorprende en absoluto por cuanto Nieto tiene ya una experiencia de 14 años asumiendo responsabilidades tanto de gobierno como de oposición primero en el Ayuntamiento de Algeciras (2007-2019) y luego en el Parlamento de Andalucía, donde mantiene un escaño desde los comicios de 2012.

Esta última designación causa "mucha ilusión" en Inmaculada Nieto, que llega a este órgano de dirección con la intención de "aportar trabajo e ideas a este proyecto coral que es Izquierda Unida".

La dirigente algecireña considera que esta comisión colegiada federal de IU es una pieza clave "para hablar de proyecto de futuro y para ponerle cabeza a las decisiones que hay que tomar", algo que entiende que es fundamental en los tiempos actuales "en los que al haber tanta gente que está sufriendo, tenemos por delante mucho trabajo por hacer".

En un momento histórico en el que IU está integrada por primera vez en el Gobierno central, Nieto cree que uno de los avales de su partido es su coordinador federal, Alberto Garzón, "una persona cuya visibilidad está clara pero que además es muy reflexiva y muy tranquila y aporta mucha mesura en el Consejo de Ministros", apunta.

En referencia al estado actual de las relaciones entre IU y Podemos, Inmaculada Nieto reconoce que éste es un tema habitual de debate interno en los órganos de dirección de los izquierdistas, pero sólo hasta cierto punto. "Ni ignoramos la realidad de Podemos, ni tenemos una obsesión patológica con un partido con el que compartimos el mismo espacio político y ahora también institucional".

De cara al futuro, Nieto ve fundamental mejorar la coordinación entre IU y Podemos, ya que está convencida de que esta alianza concretada bajo las siglas de Unidas Podemos "se va a mantener".

Mª Carmen Martínez (Cs): "Ciudadanos tiene tiempo de poder remontar el vuelo"

Con mucha ilusión y con muchas ganas. Así dice María del Carmen Martínez que ha asumido la nueva responsabiliad que le ha encomendado su partido al integrarla en el comité ejecutivo nacional de Ciudadanos. Este órgano de dirección suma una treintena de miembros y por encima solamente tiene la dirección permanente, que es el equipo de colaboradores más reducido con el que cuenta la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas.

María del Carmen Martínez, empresaria y jerezana, da este salto cuando apenas tiene dos años y medio de experiencia en política. A finales de 2018 obtuvo su escaño en el Parlamento andaluz, aunque estuvo poco tiempo en la Cámara autonómica porque desde marzo de 2019 ya era diputada nacional.

Martínez reconoce que llega a la dirección nacional "en un mal momento" para su partido. Pero de inmediato recurre a un mensaje optimista al asegurar con contundencia que en el seno de esta formación política "estamos plenamente convendidos de que tenemos tiempo para poder remontar el vuelo", un reto que entiende que debería estar sustentado "en las ganas que tenemos de tirar de este proyecto para mejorar la vida de la gente".

En especial considera que en los tiempos que corren es más necesaria que nunca la presencia de Ciudadanos "con una visión liberal en materia económica pero volcados en las políticas sociales".

Sobre la desbandada de cargos habidos en este partido la política jerezana afirma que eso no puede lastrar a Ciudadanos: "El que se va es porque ya no creía en este proyecto, así que le deseo lo mejor. Pero en este partido aunque seamos pocos trabajamos mucho y con una ilusión tremenda", añade.

Bajo su punto de vista desde la llegada de Inés Arrimadas a la dirección de Ciudadanos "en este partido se escucha más al afiliado y por eso hay menos críticas internas", una estrategia que considera que también está aplicando en Cádiz el nuevo coordinador provincial, Carlos Pérez.

Manuel Gavira (Vox): "El mensaje de Vox es el mismo estemos donde estemos"

Una vez celebradas las elecciones autonómicas en Cataluña y en Madrid, la dirección nacional de Vox consideróque era el momento oportuno de darle un cambio al funcionamiento de su grupo en el Parlamento de Andalucía. Y así se decidió que el hasta entonces portavoz, el cordobés Alejandro Hernández, dejara su puesto a Manuel Gavira, quien fuera número uno de la lista de Vox por Cádiz a las elecciones andaluzas de finales de 2018.

Gavira, que asumirá este nuevo cargo sin dejar de ser miembro de la Mesa del Parlamento andaluz, no considera que su designación sea un ascenso. "Para nada, yo no lo veo así. Yo lo que entiendo es que el partido me ha confiado en este momento concreto una responsabilidad que en absoluto me asusta y que voy a intentar cumplir lo mejor posible".

Gavira quiere dejar claro que este relevo no supone un castigo para el portavoz anterior "que asumió esa función en el momento más difícil, cuando acabábamos de llegar al Parlamento". Y asegura que el cambio no ha alterado al grupo de parlamentarios "porque seguimos estando todos muy unidos".

Aunque alguien pudiera pensar que Vox ha optado por Gavira como portavoz para tensionar las relaciones con el PP de cara al tramo final de esta legislatura, el políico gaditano no lo ve así. "Puede que yo sea más directo que el portavoz anterior, pero el mensaje de Vox es siempre el mismo. Nosotros jamás engañamos porque la gente sabe lo que piensa Vox en cualquier momento. Se nos entiende siempre porque nosotros, a diferencia de otros partidos, no vamos cambiando nuestro mensaje dependiendo de donde estemos", aclara rotundo.

Sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, Gavira no deja lugar a dudas: "Por nosotros, ojalá que las elecciones fueran mañana mismo", asegura al entender que su partido sigue creciendo de manera paulatina. Y sobre la relación actual entre el Gobierno andaluz de PP y Cs con Vox aclara que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno "es muy prepotente". "Parece que no se han dado cuenta aún de que su situación es muy volátil y que están obligados a escuchar a Vox".