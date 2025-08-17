El artista nacido en Vejer que diluye el mármol

Replantea la felicidad desde objetos tan sencillos como un helado Drácula, un monopatín o las aletas de playa. Y lo hace en mármol, puliéndolo como si fuera casi un papel de fumar, para transportarnos con sus esculturas a la infancia de los veranos interminables. El artista es Juan Miguel Quiñones, nacido en Vejer en 1979, que siendo muy niño se trasladó a Estepona, pero sin olvidar sus raíces gaditanas. En la localidad malagueña ha desarrollado su trayectoria haciéndose un sitio en el ámbito artístico nacional e internacional.

La obra de Quiñones es un canto a los objetos más sencillos como se aprecia en sus icónicos polos y helados (frigopié, capitán cola, twister...), que en sus manos se transforman en esculturas que atrapan sueños y memoria colectiva. Destaca su popular Drácula, una obra que pesa más de tres toneladas y está tallada en mármol negro Marquina, amarillo de Triana y Travertino, que despierta el interés del público. Pero también hay escopetas de feria, gafas de bucear, objetos de playa, juegos… Todo respira a recuerdos de aquellos niños de los años 80, que lo tenían todo por hacer.

Helados que parecen reales, en la exposición del Mirador del Carmen, en Estepona. / J.J.Diaz.

El artista asentado en Estepona reserva, también, en sus propuestas escultóricas sus recuerdos para su Vejer natal, para su abuela Juana La Nieve (Juana Sánchez Serván), una mujer que fue muy popular en esta localidad jandeña durante muchos años. También tiene hueco Quiñones en su imaginario para el callejón de la Merced donde se crió, para los juegos con sus primos en los Picachos o para la playa de El Palmar, donde se bañaba con su familia.

“Era muy chico y recuerdo cómo me impresionaba ver, con mi padre, las piedras ostioneras de la fachada de una iglesia de Vejer. Me sorprendía aquellas conchitas, de ahí me viene el vínculo con los fósiles y la cantería”, explica. Hoy en día las piezas de Juan Miguel Quiñones forman parte de colecciones en numerosos países. De hecho, muchas de ellas, como alguna traída del Museo Carmen Thyssen, de Sant Feliu de Guixols, han viajado hasta Estepona, donde se levanta estos días y hasta diciembre una gran exposición titulada ‘Quiñones: Al Origen’.

Está en la Sala Mirador del Carmen, uno de los centros expositores de la Costa del Sol recién abiertos que ya ha albergado distintas muestras de pinturas de calado. En este espacio, la obra del autodidacta Juan Miguel Quiñones muestra la laboriosidad, la dureza de trabajar el mármol, sus preferencias por incrustaciones en piedra y materiales como el lapislázuli, mármoles blancos, negros, rosados, amarillos… “Podría haber escogido otros materiales, pero me siento cómodo trabajando el mármol y mira que es duro y complicado. He hecho resina, hierro, de todo... y al final, el mármol es lo que más me llena”, explica Quiñones.

Desde su universo en su barrio esteponero de Mar y Sierra donde creció, Juan Miguel Quiñones recoge también en esta exposición de manera ‘alegórica’ una colección de piezas de muñecos de nieve, que es casi “un guiño, un homenaje a mi familia vejeriana, los Nieve. Allí nos conocen con este nombre por mi abuela”, afirma, rememorando el carácter de la matriarca, que marcó su infancia. De hecho, Diario de Cádiz realizó, en su día, una semblanza sobre su abuela, popular en el pueblo por su implicación en la vida local. Algo que se materializó, incluso, con el gesto del Ayuntamiento vejeriego cuando instauró el premio ‘Juana la Nieve’ al mejor juanillo de las candelas de San Juan.