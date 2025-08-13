Arrancan los planes singulares de formación para el sector aeroespacial y el hidrógeno verde

Los sectores del hidrógeno verde y el aeroespacial se unen al naval en los Planes Singulares de Formación planificados por la Consejería de Empleo de la Junta. Este jueves sale la convocatoria para los cursos en estos dos nuevos programas formativos que arrancan de esta manera su puesta en funcionamiento. Así lo ha anunciado el delegado territorial Daniel Sánchez en una visita a las instalaciones de Tecnofor Sur, la empresa a la que se han adjudicado el 95% de los planes formativos para el sector naval de las anualidades de 2025 y 2026 que empezó este verano.

Si el del sector naval comenzó con unas partidas que superaron los 1,5 millones para estos dos primeros años, en el caso del hidrógeno verde y el aeroespacial el delegado las cuantifica en 1,8 millones. Cádiz está inmersa en los tres programas formativos, en exclusiva en el caso de la industria naval y compartida con las provincias de Huelva en el sector energético y con las de Málaga y Sevilla en el ámbito aeronáutico.

Sánchez ha explicado que estos programas están hechos a la carta de las necesidades expresadas por las empresas de cada sector que se están encontrando problemas para captar a personal cualificado, sobre todo teniendo en cuenta las importantes cargas de trabajo que se esperan para los próximos años y las oportunidades de crecimiento. En Cádiz, por ejemplo, la industria ha experimentado un incremento del 8,5% en los últimos años y está llamada a ser clave en el desarrollo laboral y económico de la zona, además de las incidencias positivas que conlleva en el modelo productivo.

Por eso, estos cursos de especialización por los que apuesta la Junta deben "llenarse de alumnos para permitir una recualificación de otros sectores en el sector naval", en este caso, apunta el delegado de Empleo. "Fondos hay" para este objetivo, "lo que hay es que justificarlos bien, hasta el último céntimo", matiza Sánchez. Invita a que empresas tractoras como Navantia, Dragados o Siemens, que tienen el copiright de mucha tecnología, participen en las próximas convocatorias de estos planes singulares de formación.

El delegado ahonda en la importancia de que otras empresas se involucren en estos programas formativos. En esta primera convocatoria del sector naval, Tecnofor Sur ha obtenido partidas por valor de 526.000 euros, mientras que la otra empresa beneficiaria en la convocatoria (Aima Formación y Empleo) se limita a 22.300 euros. Esto se explica, según Sánchez, en que "tienen muchos espacios acreditados para poder impartir esta formación, como es el caso de estas naves de soldadura y de calderería".

El gerente de Tecnofor Sur, Juan Estudillo, ha explicado que la empresa lleva dedicada a la formación del sector naval unos 25 años, con las especialidades de soldaduras semiautomáticas, MIG, MAG, TIG y manual, con cursos de tubería industrial, calderería y prevención de riesgos laborales, que son las que solicitan en el sector naval principalmente, tanto en Navantia y en Dragados Offshore como en la industria auxiliar. Estos cursos que comenzaron a principios de julio son de entre 40 y 80 horas que se pueden ir complementando entre ellos para realizar una formación más completa, tanto para desempleados (un 70%) como a trabajadores del sector para su especialización o reciclado en técnicas innovadoras (30%).

Ya se han formado en Tecnofor Sur 255 alumnos en 17 cursos, mientras que 60 más comenzarán en otras cuatro formaciones en las próximas semanas. El plan del sector naval entre 2025 y 2027 incluyen 137 acciones formativas con el objetivo de que se benefien 2.055 personas.

El convenio del metal

Si las empresas lamentan la falta de personal cualificado, los trabajadores se han quejado recientemente de problemas en las condiciones de trabajo. La industria naval está intrínsecamente relacionada con el sector del metal cuyo convenio colectivo ha levantado una importante polvareda por el conflicto laboral reciente. Así, las cargas de trabajo para cumplir con la fecha de los pedidos provoca importantes fluctuaciones que provocan el uso de los contratos de fijos discontinuos de un modo conflictivo, según los sindicatos.

El delegado de Empleo, cuestionado sobre esta problemática, afirma que "entendemos que el convenio es de los mejores, por no decir el mejor de toda España en cuanto a condiciones laborales. Es verdad que ha habido ciertas entidades sindicales que han indicado que el convenio se alarga mucho, pero bueno, lo que sí está claro es que tener un convenio garantizado con sus mejoras de manera anual en función del IPC y demás hasta 2031 garantiza una estabilidad laboral en el sector naval, en el sector del metal en la provincia de Cádiz que yo creo que eso va a ser muy atractivo para que las empresas puedan venir sin el miedo al conflicto laboral y eso es una realidad".

Sobre si la Junta tiene herramientas para garantizar el cumplimiento del convenio firmado, Sánchez entiende que dicho cumplimiento "es clave en todos los sectores, no solamente en el metal, igual que el de la hostelería, que también muchas veces se dice que no se cumple y que por eso faltan trabajadores. Nosotros somos unos firmes defensores de que el convenio se tiene que cumplir y para ello hay que poner todos los medios. Es cierto que las competencias en materia de inspección del trabajo las tiene el Ministerio, pero invitamos a que se hagan todas las inspecciones del mundo, porque es verdad que muchas veces vemos que hay incumplimientos claros de convenios y en eso no nos van a encontrar nunca", sentencia.