Arden 300 metros cuadrados de pasto en una zona de parcelas de Conil

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han actuado en la extinción de un incendio declarado en una zona de pasto en la carretera de las parcelas de Roche, en Conil de la Frontera, donde han ardido unos 300 metros cuadrados de terreno sin causar daños materiales.

En un mensaje en redes sociales, el Consorcio ha explicado que el incendio se registró este pasado lunes 25 de agosto sobre las 19:00 horas. Los bomberos del parque de Conil permanecieron algo más de una hora trabajando en apagar el fuego.

Para su extinción se emplearon 1.500 litros de agua. También colaboraron en la zona de Policía Local y Guardia Civil.

Desde el Consorcio desplegaron hasta el lugar dos vehículos, una autobomba urbana ligera (P-34) y autobomba rural pesada (R-28), además de tres bomberos encargados de sofocar el incendio.