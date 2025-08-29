Arcos respalda el Certamen de Arte y Salud Mental

El Ayuntamiento de Arcos respalda la XVIII edición del Certamen Provincial de Arte y Salud Mental de AFEMEN. La delegada municipal de Salud, Nieves Huertas, junto a miembros de la Asociación Provincial AFEMEN Salud Mental Cádiz, presentaron en la ciudad la nueva edición de este consolidado certamen artístico.

El festival tiene como objetivo fomentar la creación artística entre personas usuarias de los servicios de salud mental de la provincia, en las modalidades de literatura, fotografía y pintura. Las obras podrán entregarse hasta el 10 de octubre de 2025 en los centros sociales de AFEMEN en la Sierra de Cádiz.

La entrega de premios se celebrará en el salón de actos del Edificio Emprendedores de Arcos de la Frontera, con la participación de representantes institucionales, entre ellos el Ayuntamiento de Arcos, que refuerza así su compromiso institucional con la inclusión y el apoyo a las personas con problemas de salud mental.

Desde el Consistorio arcense “subrayamos la relevancia de este certamen, que no solo reconoce el talento artístico, sino que también contribuye a la integración social y a la eliminación de estigmas”, explica la delegada municipal de Salud, Nieves Huertas, en la reunión con miembros de la Asociación AFEMEN.

El jurado podrá realizar menciones de honor a las obras que, aún no habiendo resultados premiadas, las consideren merecedoras de ello. Los premios de las diferentes categorías no son acumulables. Todas las obras presentadas en el certamen recibirán un diploma acreditando la participación de los autores.

Las obras pictóricas y fotográficas presentadas a éstas y anteriores ediciones, permanecerán expuestas del 17 al 21 de noviembre de 2025.

El fallo del jurado será inapelable, no pudiendo declararse desierto ningún premio. Los trabajos presentados que no se ajusten a las características descritas quedarán automáticamente fuera de concurso. Las obras premiadas quedarán en poder de la asociación. Además, podrán ser retiradas en el plazo de un mes, a partir del fallo del jurado.