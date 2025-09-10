Arcos abre el curso de Infantil y Primaria con 2.392 escolares

El Ayuntamiento de Arcos escogió este miércoles el colegio San Francisco para la inauguración del nuevo curso escolar 2025/2026. El alcalde Miguel Rodríguez, y el delegado municipal de Educación, Andrés Camarena, han abierto el nuevo curso de Infantil y Primaria, que cuenta con una matriculación de 2.392 escolares.

Los responsables municipales han destacado las actuaciones de mejoras realizadas durante este verano en los centros educativos del municipio, destacando las de pintura, electricidad, iluminación, albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería y accesibilidad. Además, se ha realizado una nueva parada de autobús escolar en El Charcón, que pretende ser más segura para el alumnado y están en tramitación otras siete nuevas marquesinas escolares, con apoyo de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento informa, también, de la colocación de las nuevas cocinas industriales en la Escuela de Hostelería (IES Alminares,) con la instalación completa del sistema de gas, y la puesta en marcha del aula tecnológica Aula ATECA, en el IES Guadalpeña.

Este curso contará con una programación educativa como el Octubre Histórico, el Noviembre Literario, el concurso educativo y el certamen de cortometrajes, y el programa de educación vial. "Invertir en educación es invertir en accesibilidad, seguridad y calidad para los niños y niñas del municipio", destacó el alcalde en el inicio del nuevo curso escolar.