Antonio Montoro, de UGT Cádiz, sobre la continuación de la huelga del metal: "El preacuerdo no se ha entendido bien"

La huelga del metal en Cádiz no cesa pese al anuncio de desconvocatoria de huelga anunciado el domingo a última hora. Muchas de las asambleas de trabajadores no han aprobado el preacuerdo que alcanzaron UGT y Femca, sin el visto bueno de CCOO. Las movilizaciones continúan este martes 24 de junio desde primera hora con el corte de la avenida de astilleros, donde se ha celebrado una asamblea a primera hora. UGT está en el centro de las iras de algunos trabajadores al entender que no han representado adecuadamente los intereses del colectivo del metal. De hecho, desde CGT se ha pedido la dimisión de Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz.

A primera hora de la mañana, Montoro ha declarado que "el preacuerdo no se ha entendido bien". Y ha matizado que se trataba de "un preacuerdo para seguir negociando y sentando las bases de los puntos clave". Según dice, conocen "dónde están los escollos para encontrar una solución" y avisa que en la jornada de hoy intentará reconducir las negociaciones a todos los niveles, incluso implicando a integrantes del sindicato UGT a nivel nacional.

"Todo es reconducible y renegociable porque nos queda que negociar el convenio colectivo", ha sostenido. "No podemos estar inmóviles porque los trabajadores continúan de huelga y tenemos que seguir buscando una solución para que estos trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo", sotiene Antonio Montoro.

En respuesta a las peticiones de CGT Cádiz de su dimisión, Montoro declaró que "quizá muchas de esas opiniones no están siquiera con la realidad del preacuerdo". Para concluir, apuntó que "hay que aportar soluciones, no solo basta con criticar. En ese escenario me voy a mover hoy con las partes implicadas en la negociación de este conflicto".

Así es el preacuerdo alcanzado con la patronal Femca para acercar el final de la huelga del metal

Entre los puntos alcanzados están las subidas del IPC en los salarios. Para 2024, será de un 3%, la de 2025 de un 2,8% con carácter retroactivo. Eso se aplicará en el resto de anualidades una vez se conozca el IPC real hasta 2032, año hasta donde alcanza las condiciones del nuevo convenio que está en fase de preacuerdo.

Otro punto que destaca UGT en el preacuerdo firmado es la recuperación del plus de toxicidad y penosidad, que se perdió en 2013 y que volverá de forma progresiva hasta alcanzar el 100%, que el documento firmado contempla para 2032. A su vez, destacan que se ha implantado un protocolo de contratación para trabajadores fijos discontinuos.