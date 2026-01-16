Por Andalucía traslada al Parlamento andaluz el conflicto laboral del aeropuerto de la Base Naval de Rota

Representantes de Por Andalucía han mantenido un encuentro con el comité de empresa del aeropuerto de la Base Naval de Rota para conocer de primera mano la situación laboral que denuncia la plantilla y estudiar posibles actuaciones en el ámbito institucional. La reunión tuvo lugar este miércoles en el Parlamento de Andalucía, con las participación de los diputados autonómicos Esperanza Gómez Corona y José Manuel Gómez Jurado, quienes escucharon las demandas del comité de empresa, que expuso un conflicto laboral que, según indican, se prolonga desde hace varios años.

Entre las cuestiones trasladadas figuran despidos, sanciones disciplinarias, dificultades para el ejercicio de derechos sindicales y conflictos derivados del actual marco laboral aplicado por la empresa concesionaria del servicio. El comité subrayó además que la situación se desarrolla en un enclave considerado estratégico, al tratarse de una instalación militar situada en territorio andaluz, lo que, a su juicio, añade complejidad a la resolución del conflicto. También recordaron que se mantienen movilizaciones de carácter prolongado y que algunos de los despidos han afectado a representantes sindicales.

Desde Por Andalucía se expresó la voluntad de dar continuidad a la interlocución con la representación de los trabajadores y de trasladar la problemática a las instituciones competentes. La diputada Esperanza Gómez señaló la necesidad de reforzar los mecanismos de tutela de los derechos laborales y de promover espacios de diálogo que permitan avanzar hacia una solución negociada. Por su parte, José Manuel Gómez Jurado defendió que la administración autonómica debe implicarse en este tipo de conflictos laborales y evitar una posición de neutralidad que, a su entender, pueda dificultar la protección de los derechos de la plantilla.

El encuentro se produce después de que el Ministerio de Trabajo haya atendido directamente a las partes implicadas y manifestado su compromiso de estudiar medidas que favorezcan el diálogo. Desde Por Andalucía se ha insistido en que la defensa de los derechos laborales y sindicales es compatible con el carácter estratégico de la Base Naval de Rota y han señalado la importancia de una coordinación institucional que contribuya a desbloquear un conflicto que afecta a trabajadores andaluces.