Andalucía apuesta por la FP para el sector naval y marítimo con un nuevo protocolo

Andalucía busca fomentar la Formación Profesional (FP) con un nuevo protocolo que permitirá la adaptación de esta enseñanza reglada a las necesidades de las empresas e impulsará la realización de formación en empresas para los estudiantes de las familias profesionales Marítimo Pesquera, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing y Administración y Gestión. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el presidente de Clúster Marítimo Naval de Cádiz, José Luis García-Zaragoza, han firmado este jueves el documento.

Se trata, explica la Junta en un comunicado, de una colaboración integral que incluye la formación del profesorado de FP, tanto a través de acciones formativas como de estancias en empresas, así como el desarrollo conjunto de proyectos de innovación tecnológica, científica y educativa. "Refuerza el compromiso de la Junta con una formación profesional que sirva como motor para transformar tanto la economía como la sociedad, que tenga capacidad para producir talento y fortalecer la industria del sector naval", ha comentado la consejera. "Lo de hoy es un nuevo hito, de gran relevancia, que demuestra nuestra apuesta por la formación profesional", ha añadido el presidente del clúster.

El protocolo formaliza la vía de la colaboración emprendida por la Administración andaluza y la entidad, que ha trabajado con los técnicos de la Delegación Provincial de Educación y los institutos con el objetivo de "adaptar la oferta de la FP a las necesidades reales de las empresas" y de facilitar la integración de alumnos de FP Dual en las empresas, "porque la nueva FP no tiene sentido sin contar con las empresas, son un factor crucial en la formación de los alumnos". El clúster tiene en este extremo un papel de interlocutor y agente facilitador. "Como recoge este convenio, colaboraremos en la difusión del conocimiento sobre el papel y las formas de participación de las empresas en la FP, para fomentar el número de plazas formativas para el desarrollo de la fase de formación en empresas, así como en la mejora de la fluidez de las relaciones entre centros docentes y empresas", ha comentado García-Zaragoza.

"Es muy importante en un momento como el que vivimos actualmente en la industria naval, donde afortunadamente hay muchos proyectos que demandan gran cantidad de empleados, que los centros educativos conozcan las necesidades reales de perfiles formativos que precisa este sector productivo y la especialización del profesorado y su cercanía a la realidad empresarial para formar a los profesionales que las empresas necesitan", ha recordado el responsable del Clúster Maritimo Naval de Cádiz.

El protocolo recoge líneas de actuación para fomentar el número de plazas formativas en el desarrollo de esta fase en empresas u organismos equiparados para conocer las necesidades de perfiles formativos que precisan los sectores productivos para formar a futuros profesionales que respondan a las necesidades del mercado laboral.