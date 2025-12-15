'¿Las algas se comen?', reconocido como uno de los mejores libros de cocina de los últimos treinta años

Los Gourmand World Cookbook Awards han celebrado sus treinta años de existencia con una competición final entre los títulos que la iniciativa ha ido premiando a lo largo de estas tres décadas. Así, entre "los mejores de los mejores", ¿Las algas se comen? -la publicación editada por la Universidad de Cádiz con la participación del Campus de Excelencia Internacional Global del Mar- ha obtenido un doble galardón, como mejor libro de gastronomía de España y mejor libro del mundo en la categoría de alimentos del mar (Seafood). Otros cuatro títulos han compartido doble reconocimiento con la iniciativa gaditana, China Muslim Food Culture (Xu Long), Le Cameroun sur la scène internationale du goût (Serge Lemana Oyono, Isabelle Antunes),Thuraya (Nadeem Mansour, de Jordania) y Nature Therapeutic Recipes (Aslihan Sabanci, de Turquía).

En la categoría de mejor libro de cocina editado en español, ¿Las algas se comen? se coloca al lado de aportaciones como las de Albert Adriá, Arzak o Quique Dacosta. "En el caso de mejor libro en la modalidad de alimentos del mar, para nosotros es todo un orgullo, ya que intentamos destacar en todo lo que tenga que ver investigación marina", comenta el catedrático de Ecología de la UCA José Lucas Pérez, uno de los autores del texto.

Those Curious and Delicious Seaweeds (2018) -su título en inglés- es una traducción, actualización y ampliación del libro ¿Las algas se comen? (2016), que en 2017 obtuvo también el galardón de mejor libro del mundo (Best of the World) en la categoría de Nutrición y Salud de los Gourmand World Cookbook Awards celebrados en Yantai (China). En 2016 fue distinguido también con el premio a la mejor monografía de divulgación científica en los XX Premios Nacionales de Edición Universitaria de la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

“Se trata de un libro con alma que reúne la biología marina y la gastronomía con claridad y pasión. Arrojando luz sobre la historia, el valor y el potencial culinario de las algas y que ha ayudado a transformar percepciones arraigadas abriendo una nueva frontera a la cocina sostenible. Un tributo vital e inspirador a la riqueza de nuestros océanos y el futuro de la alimentación”, apuntó durante la ceremonia de entrega Edouard Cointreau, heredero de las conocidas familias Cointreau, y Frapin y Remy Martin.

Los premios Gourmand World Cookbook Awards fueron fundados en 1995 por Edouard Cointreau para rendir tributo a las mejores obras (impresas, digitales o televisivas) sobre gastronomía de las aproximadamente 26.000 que se publican anualmente en más de 200 países.