La alcaldesa de Sanlúcar desmiente cualquier irregularidad en el contrato de las alfombras de la patrona

Tras el comunicado del PSOE durante este lunes manifestando sus sospechas por posibles irregularidades en el tejido y transporte de la sal para las alfombras de la patrona, la alcaldesa de Sanlúcar ha querido desmentir todas estas acusaciones y afirmar con rotundidad la transparencia en dicha gestión. Fuentes socialistas acusaron de la implicación de la empresa de un hermano de un delegado de Carmen Álvarez, tintando este hecho de gravedad ya que "puede que esto haya ocurrido en otras ocasiones y para trabajos".

"El PSOE de Víctor Mora ha lanzado una acusación que es una auténtica mentira", ha emitido la regidora en sus redes sociales. Además, ha querido aclarar que sus hermanos "nada tienen que ver con lo que se denuncia". Así, Álvarez ha calificado a PP, PSOE y VOX de un tripartito que "solo buscan bloquear y embarrar".

El PSOE pidió la semana pasada la documentación relativa a este proceso, y el gobierno municipal afirma que la transparencia es total acusando a la oposición de "impedir que avancemos". Así, la alcaldesa y su partido se desmarca de estas acusaciones negando de forma tajante cualquier implicación irregular en el contrato.