La alcaldesa de Sanlúcar anuncia renovaciones completas en barrios históricos para 2026

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, compareció en el Ayuntamiento para informar sobre las próximas actuaciones previstas en varias zonas de la ciudad para el año 2026, incluyendo la barriada San Lucas, la calle Padre Faustino Míguez y los Pisos de los Maestros. Según la alcaldesa, estas actuaciones forman parte de proyectos que el Ayuntamiento solicitó en abril de este año y buscan atender necesidades históricas en zonas consideradas “de mayor antigüedad” dentro del municipio.

En la barriada San Lucas se prevé la renovación total de los acerados, el asfaltado de las calles, la reorganización del aparcamiento y la creación de itinerarios accesibles. En la calle Padre Faustino Míguez, las actuaciones incluyen la renovación del saneamiento, la pavimentación y la mejora de la accesibilidad. Por último, en los Pisos de los Maestros se planifica la reparación y renovación de acerados, la mejora de zonas verdes, el pintado del muro perimetral y la adecuación de accesos.

Carmen Álvarez recuerda que este año el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo obras de renovación de la red de saneamiento, mejoras en zonas ajardinadas, poda de palmeras y reparación de pavimentos en la barriada San Lucas, aunque ha señalado que “no son suficientes” y que se requieren nuevas inversiones. En su comparecencia, la alcaldesa también mencionó al Partido Popular, asegurando que “en lugar de realizar una oposición constructiva, se dedica a cuestionar las actuaciones que el Gobierno local ya tiene previstas”.

Los proyectos anunciados reflejan, según el Ayuntamiento, la intención de continuar con la inversión en infraestructuras y mejorar la accesibilidad y la calidad de vida en estas zonas del municipio.