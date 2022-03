La alarma ante la escasez de suministro lastra el objetivo de cero emisiones en Cádiz

“En este sentido, muchos se alarman ante la opción de meter una alternativa pública eléctrica que compita a la baja y ponga el interés público por encima: en Francia es pública en gran medida, e incluso en Italia –apunta López Marijuán–. Lo que no es normal es este sistema nuestro, fruto de la liberalización salvaje de Aznar. La soberanía energética no es la autarquía, como en época de Franco –prosigue–, es aquella que habla de cercanía, porque en energía la cercanía es la regla de oro ”. O la milla de oro, ya que el nudo gordiano del entramado eléctrico son, precisamente, los nodos de conexión y el transporte: “Si consigues que la gente controle la producción de electricidad y esa proximidad para evitar pérdidas y gastos de transporte, la ganancia a muchos niveles es incalculable. Sí hay caminos por recorrer, pero hace falta voluntad”.

Gros recuerda la doctrina del shock de Naomi Klein -cómo, cuando hay una crisis o un desastre, se utiliza ese momento de miedo en la población para meter unas políticas que, de otra forma, no se habrían computado- para advertir de que, en la situación actual, “se pueden colar muchos caballos de Troya de por medio. Para mí, el riesgo actualmente viene por ahí , sumidos como estamos en la histeria colectiva. Y luego ves ciertas cosas, analizadas racionalmente o desde el largo plazo, y no tienen sentido . Salvo para los intereses económicos, claro, que los que siempre ganan”.

“Estamos ante un juego de geopolítica muy complicado, con muchos detalles y muchas partidas que se juegan al mismo tiempo -explica Marina Gros-. Europa depende no sólo del gas ruso, sino de sus combustibles fósiles. No sólo se plantea hasta qué punto ser coherentes sino, también, de dónde lo saco. Lo que ha hecho Europa es plantear una serie de sanciones económicas que también nos afectan y, al mismo tiempo, buscar salir de la dependencia rusa. Pero vamos mal. Esta diversificación ya se estipuló hace una década y el resultado es que dependemos aún más. El objetivo es salir del 66% del aporte ruso el otoño que viene, pillando mientras a nuevos proveedores. Pero ocurre que la producción mundial de gas tiene unos límites, y en muchos casos ya está articulado a largo plazo a través de contratos. Los slots de mercado libre están ahora carísimos, pero no sólo por la guerra de Ucrania, sino por la activación previa de la demanda a nivel mundial y, sobre todo, del mercado asiático”.

El peso de la cuestión social

"Desde EA, tenemos claro que el proceso de descarbonización pasa a través de la planificación adecuada de las renovables y de una mirada social en las medidas que se tomen -indica Marina Gros-. Hay que trabajar en una reducción de la demanda energética y de gas, y que se hable de eficiencia energética dentro del sector industrial, especialmente; después, en lo referente a viviendas, teniendo muy en cuenta cuestiones como los materiales y el aislamiento. Y proteger de la subida de precios a las personas más vulnerables". De hecho, la organización propuso el mes pasado una tarifa social en los suministros eléctricos y térmicos. "Además, no todos somos igual de responsables ante el cambio climático -añade Gros-. El 1% más rico concentra la mayor parte de emisiones, asociadas por su estllo de vida. Una persona del sur global no tendrá mi misma huella de carbono, y yo no tendré la misma que la de un gran corporativo. El discurso de la responsabilidad de cada uno puede llegar a ser muy individualista: hemos de ver cómo podemos hacer para transitar justamente. No puede ser que con 600 euros al mes, por ejemplo, la factura de la luz se me lleve el 33% de mis ingresos. De los ocho millones de españoles que rozan la pobreza energética, sólo 1,2% tiene derecho a bono social".