Airbus Cádiz alcanza el 80% de los trabajos de consolidación de la planta de El Puerto

"Mantener a Airbus Cádiz como pilar clave de la compañía" es uno de los retos que se marca el nuevo director de la planta, Iván Martínez, que reconoce la responsabilidad como empresa tractora de desarrollar la colaboración con el ecosistema industrial que les da soporte. El consorcio aeronáutico ya ha alcanzado el 80% de los trabajos previstos para el traslado de la producción que se ubicaba en Puerto Real, con la mudanza de las líneas del A320 el año pasado y del A350, completada íntegramente tras el verano.

La nueva línea de producción del A350, detalla, es "similar al 90% a la que se encontraba en Puerto Real", aunque destaca el incremento de los medios automatizados para mejorar en competitividad. "Es una línea con estaciones iniciales de pre montaje estructural, que da paso a estaciones complemente automatizadas con robots de última generación y algunas estaciones donde se finalizan manualmente algunas tareas a las que el robot no tiene acceso", explica Ignacio de Lope, responsable del proyecto de consolidación de Airbus Cádiz.

"Hemos adecuado el proceso industrial a las nuevas instalaciones de El Puerto", comenta Rojas. Se ha hecho, precisa, una integración "lo más suave posible" para la adaptación también del personal. La implementación de nueva maquinaria ha implicado, además, formación para los trabajadores, para mantener incluso la estrategia de la compañía de tener personal "flexible" para que pueda operar en diferentes líneas. El 85% de la plantilla ya trabaja en las dependencias portuenses.

Papel fundamental de futuro

El nuevo director destaca la aportación de Cádiz a los productos comerciales de Airbus -el A320, el A350, el A330, las piezas de repuesto para el A380- y para productos para la división de defensa y espacio Ricardo Rojas mencionaba más tarde la fabricación de componentes para el avión militar C-295, para la aeronave de carga MRTT y para el A400M que se ensambla en Sevilla y la participación de dos futuros programas "estratégicos" como el Eurodrone "para el que ya se fabrican los primeros componentes" y el futuro avión de combate europeo, el FCAS, que "es más que un avión, es un sistema integral", que está en desarrollo tecnológico en el que está implicada la planta gaditana.

Martínez califica a las instalaciones de Cádiz como una planta de alta tecnología en materiales compuestos, pero también en componentes metálicos. "Airbus Cádiz tiene un papel fundamental en la compañía a futuro", deja claro. Como parte de la fabricación de aeronaves comerciales comparte el gran momento de esta línea de negocio, que acumula pedidos de más de 8.500 aviones, y con su aportación al área de defensa y espacio también se beneficia de los incrementos de los presupuestos militares y, por tanto, la demanda prevista.

Nuevos hitos

Al traslado de la fabricación del A320 y del A350 le seguirá la línea de abastecimiento de piezas de repuesto del A380, que continúa en Puerto Real. Según Ignacio de Lope, estará operativa en Airbus Cádiz a principios de 2026, cuando se prevé la finalización de la nueva nave donde se instalará la línea de producción del A330, que también sigue en la antigua factoría puertorrealeña. Se completará entonces la integración de todo el personal en la factoría portuense. A eso se suma la finalización a final de año de un edificio multiuosos donde estarán los servicios generales. En los planes de la compañía está también la adaptación de unas instalaciones contiguas que compraron hace dos años para crear un centro de intercambio logístico "para aumentar la eficacia de la operación".