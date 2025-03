Escribo estas líneas mientras que en mi tocadiscos resuenan las notas de la marcha Coronación de la Macarena del maestro Pedro Braña, una de mis preferidas dentro de ese relicario musical que conforma la Semana Santa. Aspiro el olor que emana del nuevo incensario con forma de nazareno que he comprado en Poses y me doy cuenta que la pesadilla ya va pasando. Un año más he sobrevivido. Me consta que alguno ya está loco por ver mi esquela en el Diario, pero se va a... aguantar. Mi última analítica dice que estoy como una rosa y que mi hígado tiene el nivel perfecto de transaminasas, igualito que el de algunos de estos bellacos, que están al borde de una cirrosis que los lleve al otro barrio pero de verdad. Otro motivo más de alborozo es ver los partes meteorológicos que anuncian agüita fresca de la Sierra cristalina agua viva agua limpia y agua clara. Y ole. El buen Dios ha escuchado mis plegarias. Mi única pena es que en ese premio casposo creado por Canal Sur y bautizado, en el colmo de la cursilería, como Aguja de Oro, este año ha vuelto a ganar una comparsa. Pero hombre, ¿quién le da un premio a unos pantalones cagaos y a unos disfraces llenos de polvo? Ratas, que sois unos ratas. La Aguja de Oro habría que dársela a la saya de alguna de nuestras dolorosas, al manto bordado en hilo dorado de nuestras madres, esas que procesionan con majestad por las calles de Cádiz. Aguja de pitraco, le daba yo a esta pandilla.