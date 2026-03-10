Las agresiones a médicos se duplican en Cádiz: las médicas jóvenes, las principales víctimas en 2025

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) recibió en 2025 hasta 52 comunicaciones de colegiados por agresión física o verbal en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes, familiares o acompañantes. Esta estadística casi duplica las 28 agresiones comunicadas en 2024. En total, las agresiones a profesionales sanitarios superaron las 300 el año pasado ne la provincia.

Las discrepancias con la atención recibida han vuelto a ser el principal detonante de la violencia contra los profesionales médicos en la provincia, que han presentado 30 denuncias por esta causa, seguida a distancia por el tiempo en la atención, que está detrás de 18 comunicaciones por agresión.

Según apuntan desde el colegio, un total de 34 de las 52 agresiones denunciadas tuvieron como víctima a una médica, mayoritariamente por debajo de los 35 años de edad, profesional de atención primaria y que recibe sobre todo amenazas y coacciones, seguidas de insultos y vejaciones. Mientras, la tipología de quien agrede responde a un paciente programado -ligeramente por encima del paciente no programado y del acompañante- y que en dos tercios de los casos no supera los 40 años de edad. Una de las personas agresoras es reincidente.

Entre ottros datos se extrae que 31 de las agresiones denunciadas se produjeron en la atención primaria de salud y 18 de ellas se dieron en el ámbito de la atención hospitalaria. En cuanto al tipo de ejercicio, aunque la mayoría de las agresiones se dan en el público, seis de las agresiones se localizaron en el ejercicio privado y cinco se realizaron por vía telemática.

En total, ocho de los colegiados agredidos sufrieron lesiones físicas. Siete derivaron en baja laboral.

"Tenemos que ser intolerantes con esta lacra"

“No vamos a tolerar ni una sola agresión y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para ponerlas en manos de la justicia. Vamos a seguir colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para prevenir estos actos que atentan contra la integridad y la dignidad del médico. Tenemos que ser intolerantes ante esta lacra pues la tolerancia es aliada de la violencia”, explica la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez, al valorar estos datos que se dan a conocer hoy martes a nivel de todos los Colegios de Médicos de España y de la Organización Médica Colegial (OMC), en los prolegómenos del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios que cada año se conmemora el 12 de marzo.

“Es intolerable y desde el Colegio de Médicos de Cádiz nos posicionamos en contra de esta lacra mediante una oposición activa”, afirma la vicesecretaria y coordinadora contra agresiones del COMCADIZ, Pilar Moreno, quien incide en que “estas agresiones no son todas las que se producen sino solo las que se denuncian”. Pilar Moreno ha recordado la campaña mediante la que el COMCADIZ ha venido recordando durante las últimas semanas que las agresiones no forman parte del trabajo del médico y que no pueden normalizarse estas actitudes violentas: “Ante cualquier agresión, ya sea física o verbal mediante la amenaza o el insulto es necesario que el profesional denuncie y acuda al Colegio de Médicos”, resalta la vicesecretaria del COMCADIZ.

El pasado mes de enero el Colegio de Médicos de Cádiz lanzaba una campaña que, bajo el lema ‘Ante Agresiones Actúa’, ponía el énfasis en la importancia de denunciar cualquier agresión pues este es el dispositivo por el que el COMCADIZ puede poner en marcha la defensa y también los mecanismos de acompañamiento, respaldo y orientación del médico agredido.

Esta campaña del COMCADIZ trata también de evitar que el propio médico normalice la agresión como parte de su trabajo y de proteger la relación médico-paciente como un valor único que no puede desnaturalizarse. El COMCADIZ pone el acento en que cualquier acción, comportamiento y actitud degradante hacia el médico constituye una forma de violencia y rompe esa relación.

Así, considera imprescindible seguir manteniendo y reforzando las líneas de colaboración y coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mediante un canal de comunicación directo y permanentemente activo que se centraliza en el Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario, a través del cual se asesora a los profesionales de la salud sobre prevención en materia de seguridad, y que viene a complementar a los servicios de emergencia que la Policía Nacional y la Guardia Civil canalizan tanto desde el teléfono 091, de respuesta a las situaciones de urgencia, como en la asistencia que se presta desde la aplicación móvil Alertcops.

La OMC ha registrado 9.000 agresiones desde su creación en 2010, 879 agresiones en 2025, el dato histórico más alto

La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado esta martes los datos registrados por los colegios de médicos durante el año 2025. Se trata del año con más agresiones a la profesión médica registradas desde los colegios, con un total de 879. Estos datos sitúan la cifra total desde que se registran, hace dieciséis años, en casi 9.000 agresiones.

La OMC reclama un plan nacional para frenar la violencia cronificada contra los sanitarios desde la pandemia Tras la pandemia, la situación de violencia en los centros sanitarios se ha cronificado con cifras que lejos de descender aumentan levemente. Por ello, la OMC ha reclamado un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de los profesionales sanitarios.

El perfil mayoritario de los agredidos es de una médica de atención primaria Las médicas sufren el 63,7% de las agresiones, mientras representan el 54,8% de la colegiación, dato que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste.

Respecto a las especialidades, los profesionales de atención primaria padecen el 58,6% de estas acciones violentas.El 13,5% de las agresiones acaban en baja laboral del profesional y el 20% son lesiones físicas

El informe 2025 arroja otros datos como el 13,5% de los casos de profesionales agredidos que derivan en una baja laboral, lo que impacta de manera directa en la continuidad asistencial y en un daño al sistema sanitario en su conjunto.

Por otra parte, el índice de lesiones físicas roza este año el 20% (19%), lo que supone un aumento respecto al año anterior del 73%.

Récord de médicos que solicitan protección jurídica de la Fundación para la Protección Social de la OMC

2025 también registra otro dato récord: las solicitudes de protección jurídica que ofrece la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial a los médicos agredidos a través de A.M.A. Seguros. En 2025 se superó la barrera del centenar de profesionales (106) que han solicitado esta protección jurídica, lo que pone de manifiesto el mayor conocimiento por parte de los profesionales de los servicios y prestaciones de la corporación a sus colegiados.

La Fundación para la Formación de la OMC y Mutual Médica han formado a cerca de 4.000 profesionales en prevención, protección y respuesta a las agresiones

Desde 2019, son cerca de 4.000 profesionales los que han superado el curso puesto en marcha por la Fundación para la Formación de la OMC y Mutual Médica ‘Agresiones a profesionales sanitarios, fundamentos de prevención, protección y respuesta’, con el objetivo de dotar a los profesionales de herramientas para afrontar y evitar este tipo de situaciones.