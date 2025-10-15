Agreden a una concejal de Trebujena en su despacho del Ayuntamiento

La concejala de Igualdad y Fiestas y primera teniente de alcaldesa de Trebujena, María José Hedrera Raposo, fue agredida este martes en el propio Ayuntamiento por un hombre que irrumpió en su despacho y la atacó tras amenazarla verbalmente, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Fuentes municipales explican que el individuo accedió al despacho de la edil y, tras recriminarle cuestiones relacionadas con su vivienda, pasó de las palabras a los empujones, obligando a varios empleados públicos a intervenir para frenar la agresión. Durante el incidente, que se prolongó durante varios minutos, la concejala mantuvo “una actitud tranquila”, pese a la violencia del agresor.

El Ayuntamiento ha condenado lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a Hedrera Raposo, que ha querido pronunciarse públicamente para denunciar lo sucedido y reclamar respeto hacia los representantes públicos. “Hoy, como cargo público y como mujer, he sido agredida verbal y físicamente. Y esto no es aceptable bajo ningún concepto”, ha afirmado la concejala en un comunicado difundido en sus redes sociales. “Entendemos la política desde el respeto, el diálogo y el compromiso con la gente, nunca desde la violencia o la falta de educación. Situaciones como la vivida hoy no van a hacernos retroceder; al contrario, nos hacen más fuertes y más firmes en nuestro compromiso de seguir trabajando por Trebujena”, añadió.

El alcalde de la localidad, Ramón Galán, también se ha pronunciado sobre los hechos, calificando lo sucedido como un “ataque intolerable” y asegurando que el Ayuntamiento actuará en consecuencia. “Hoy se han traspasado todas las líneas rojas. No vamos a permitir lo que ha vivido hoy mi compañera María José Hedrera Raposo en el Ayuntamiento de Trebujena. Tienes todo nuestro apoyo, admiración y cariño para seguir trabajando por nuestro pueblo”, escribió el regidor en su perfil de Facebook.

La agresión ha generado una oleada de mensajes de apoyo a la concejala por parte de vecinos y representantes municipales. El consistorio ha avanzado que estudia emprender acciones legales contra el autor de los hechos, cuya identidad no ha sido revelada.