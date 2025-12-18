El aeropuerto de Jerez tendrá un vuelo directo con Santiago de Compostela

La provincia de Cádiz suma un nuevo avance significativo en su estrategia para ampliar la conexión aérea directa de la provincia de Cádiz con el norte de España con la nueva operativa anunciada por la compañía Vueling, gestada con la interlocución del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz y que unirá con dos vuelos directos a la semana en temporada veraniega las localidades de Santiago de Compostela y Jerez.

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz saluda esta buena noticia para la conectividad aérea de la provincia de Cádiz, que suma así un nuevo destino directo en el norte de España y que se suma a Barcelona (Vueling), Bilbao (Vueling), Asturias (Volotea) y Santander (Iberia) en la temporada veraniega.

La provincia de Cádiz estará conectada este verano, y por primera vez, con cinco destinos del norte de España en conexión aérea directa con el aeropuerto de Jerez de la Frontera, el referente para estas conexiones en la provincia de Cádiz.

“Estos avances y estas buenas noticias son fruto de una estrategia decidida que abordamos desde la Diputación de Cádiz y, en concreto, del Patronato de Turismo, que está muy trabajada técnicamente y que está consiguiendo ampliar lasexpectativas de conectividad aérea de la provincia de Cádiz con el impacto tan positivo que eso puede tener en el turismo de la provincia y en la generación de economía que conlleva”, expone el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo.

La ampliación de la conectividad aérea directa de la provincia de Cádiz en cuanto a diversidad de destinos y plazas será notable en 2026, ya que a esta nueva operativa entre Santiago de Compostela y Jerez de la Frontera en verano, se suma el destacado refuerzo de las conexiones ya existentes con Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca por parte de la compañía Vueling y la incorporación de Londres Stansted como destino directo con la aerolínea Jet2, que ya ha inaugurado este 2025 las rutas de Birmingham, Leeds y Manchester.